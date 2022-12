Samara Tramontana ha mentito al GFVip?/ Bomba su Ciupilan “Gli mette le corna e poi…”

GF Vip, Giulia Paglianiti smentisce Samara Tramontana: “Gli mette le corna e…“

Emerge un retroscena sulla storia d’amore tra George Ciupilan e Samara Tramontana, che si sono incontrati questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La giovane influencer ha fatto una sorpresa totalmente inaspettata al concorrente, incontrandolo in giardino nel tentativo di ricucire il rapporto, dopo la brusca rottura. “Io ti ho seguito tantissimo, mi sono legata tantissimo al tuo percorso e mi sono emozionata“, ha spiegato. E, in diretta nazionale, ha negato categoricamente di aver tradito il ragazzo in passato e che ciò possa essere stato il motivo dell’addio.

Tuttavia, poco dopo il suo intervento nel reality, Samara Tramontana è stata di fatto smentita dall’influencer Giulia Paglianiti, che ha così commentato sui social: “Ah sì? Gli mette le corna e poi va a ricucire al GF. Che bell’idea“. A suo dire, dunque, la Tramontana avrebbe mentito ad Alfonso Signorini e agli autori: il motivo della rottura con Ciupilan sarebbe stato un tradimento di lei, che tuttavia ha voluto fortemente negare in diretta nazionale.

Samara Tramontana ha tradito George Ciupilan? Bufera sul web

La bomba sganciata da Giulia Paglianiti ha inevitabilmente fatto il giro del web e ha scatenato il mondo dei social. Su Twitter le reazioni sono molteplici, così come i commenti degli utenti: “Non Giulia Paglianiti contro Samara dicendo che quest’ultima abbia tradito George. Giulia ha letteralmente detto sedetevi comodi“. L’idea generale è che Samara Tramontana non abbia detto tutta la verità, come dimostrerebbe, a dire di molti, l’espressione di George che è presto diventata virale: “no ma samara ha sicuramente detto la verità eh, ci crediamo tutti, persino gli amici più fidati di george“.

L’ospitata tv di Samara Tramontana ha dunque fatto parecchio discutere, così come le scuse a George Ciupilan e, soprattutto, il presunto tradimento ai danni del ragazzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da XOXO – News&Gossip (@xoxo_socialgossip)

NON GIULIA PAGLIANITI CONTRO SAMARA DICENDO CHE QUEST’ULTIMA ABBIA TRADITO GEORGE GIULIA HA LETTERALMENTE DETTO SEDETEVI COMODI 🍿#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/kJ4BpReTRx — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 19, 2022

no ma samara ha sicuramente detto la verità eh, ci crediamo tutti, persino gli amici più fidati di george.#GFvip pic.twitter.com/A5S520PZrU — reb is in XT4S1S🜃 (@lunallvna) December 19, 2022

Alfonso a Samara su George:

“Lo hai tradito?”

Samara: “Tradito no, potrei aver tradito la sua fiducia” Nel mentre George:#GFVip pic.twitter.com/qAEyUjxJom — William (@Nikiterslandia) December 19, 2022













