Samara Tramontana replica alle accuse: “Mai tradito George Ciupilan!”/ E attacca i Vipponi: “Ridevano di noi”

Dopo le accuse lanciate dalla famosa tiktoker Giulia Paglianiti, Samara Tramontana, ex fidanzata di George Ciupilan, ha replicato nel corso di una chiacchierata a Casa Pipol. Durante il format condotto da Giovanna Abate su Instagram, Samara ha negato di aver mai tradito George, accusando la collega di immischiarsi sempre nelle sue faccende.

“Lei si è sempre messa in mezzo a cosa che mi riguardano senza conoscermi! – ha tuonato Samara parlando di Giulia Paglianiti – Lei non sa nulla della mia vita, ci siamo viste solo una volta in discoteca. Non ho mai tradito George, ci siamo lasciati per altri motivi privati che non riguardano me. Io dopo ho avuto un’altra relazione ma non capisco quale sia il problema.” E ha inoltre aggiunto: “Mi ha dato fastidio che le persone abbiano creduto a questa affermazione senza niente di base. Lei rosica, si è sempre messa in mezzo a tutti i tipi di gossip, ogni dinamica lei c’era. Questo può fare.”

Le accuse però non sono soltanto per la Paglianiti. L’ex fidanzata di George Ciupilan dice di aver notato un brutto atteggiamento da parte dei vipponi che hanno seguito il loro incontro in giardino dal salone del Grande Fratello Vip: “Mi ha dato fastidio il fatto che gli altri ridevano: più sei piccolo, più vieni sottovalutato e sminuito. Io però sono contenta di quello che ho fatto“, ha dichiarato Samara.

Samara, che è oggi fidanzata con un altro ragazzo, ha infine risposto a chi le ha chiesto se tornerebbe con George Ciupilan qualora fosse libera: “Se non fossi fidanzata, non so dire se vorrei riprovarci. George è cambiato moltissimo, in positivo. Non saprei dire si o no. Sicuramente vedendolo mi ha fatto proprio effetto“.

