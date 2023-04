Samira Lui, prof. de L’Eredità/ La confessione “Non ho mai conosciuto mio padre…”

Samira Lui è una delle professoresse dell’Eredità, il quiz televisivo di Rai 1 presentato da Flavio Insinna, e nel salotto di Gigi Marzullo ha raccontato qualche dettaglio sulla sua carriera e la sua vita privata come non aveva mai fatto prima.

Samira è originaria di Udine ed è figlia di mamma italiane e papà senegalese che però, come lei stessa ha confermato, non ha mai conosciuto. Ecco cosa ha raccontato durante la notte di di Rai 1 nello studio di Gigi Marzullo.

Luigi Punzo, fidanzato Samira Lui/ Chi è la dolce metà della "docente" de l'Eredità

Samira Lui e la confessione sul suo passato

Aveva tantissimi sogni Samira da bambina, come ha raccontato durante il programma Sottovoce di Gigi Marzullo, in onda in tarda notte su Rai 1. La giovane di Udine da qualche anno è stata assunta come professoressa a L’Eredità, il famoso e storico quiz televisivo della prima rete italiana, in onda tutti i giorni dalle 19. Samira Lui è stata ospite del programma notturno proprio insieme al presentatore Flavio Insinna e tra le diverse cose che ha raccontato, si è soffermata anche a parlare della sua infanzia.

Scanu “Auto-Tune a Sanremo un crimine”/ Dominella: "Ferragni? Snob e milanese"

Samira Lui è originaria di Udine, dove ha vissuto con sua mamma italiana ma non ha mai conosciuto sui padre, di origini senegalesi. A questo proposito ha raccontato a Gigi Marzullo come ha vissuto senza la presenza di un papà: “Sono sempre vissuta con mia mamma. Mi ha cresciuta lei e non mi è mai mancato nulla. Ci tengo a dirlo, spesso mi viene detto ma mi dispiace, per me la normalità è questa”. Per Samira, la sua infanzia e tutta la sua giovinezza è stata caratterizzata dal rapporto con la mamma, senza alcun tipo di problema come molte persone potrebbero credere. Ora che è adulta, qualche volta ci pensa: “Certo ci penso, ma penso più a quello che ha potuto passare mia mamma più che me, sono sempre stata coccolata anche dai miei nonni”.

Samira Lui/ "Mai visto mio padre, neanche in foto. Mia madre mi ha sempre sostenuta"

Samira Lui e il rapporto con Flavio Insinna “siamo in famiglia, lo chiamo zio Flavi”

Durante la puntata di Sottovoce, era presente in videochiamata anche Flavio Insinna, presentatore dell’Eredità che lavora a stretto contatto con Samira Lui. La giovane ha una grande stima del conduttore: “Con Flavio ci divertiamo, siamo in famiglia, lo chiamo zio Flavio, mi ha fatto subito sentire a mio agio”. Continuando a parlare di Insinna, Samira ha detto: “Flavio è immenso, è simpatico, colto. Sa tutto, a partire dalla storia a qualsiasi cosa. Questa è la cosa che ammiro di più di lui e spero di rubare (…)Spero che Flavio non smetta mai di insegnarci perché le sue parole sono sempre fondamentali“.

Di lei, Flavio Insinna ha detto che dal provino si è accorto dell’auto ironia della giovane professoressa, una caratteristica che gli è piaciuta subito: “Parliamo di una ragazza estremamente intelligente, che ha voglia di costruire una carriera, una strada, un percorso. Samira è curiosa, mi fa piacere che questo accomuni lei e Andrea (l’altro professore)”. Si parla di stima reciproca, quindi, tra i due colleghi, che ogni giorno condividono lo studio Rai de L’Eredità, che grazie a loro è un programma amatissimo dal pubblico italiano, che dopo tantissimi anni ancora lo segue con grande interesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA