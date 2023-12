Samsung Galaxy S24, primo smartphone AI/ Tutte le info emerse: dalla fotocamera al display

Il Samsung Galaxy S24, il nuovo smartphone della multinazionale sudcoreana che uscirà il prossimo mese, sembrerebbe non avere più segreti. Nelle ultime ore sono emerse online una valanga di informazioni rubate, che svelano come durante il Galaxy Unpacked del prossimo gennaio saranno tre i modelli presentati, Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. A conferma, un’immagine pubblicata online dal leaker Evan Blass che sembrerebbe essere proprio uno scatto ufficiale circa il countdown dell’evento, con tanto di claim “Galaxy AI is coming”.

Il giallo della Madonna della Rosa di Raffaello risolto dall'IA/ “Giuseppe non dipinto dal maestro”

Per quanto riguarda le specifiche, tutti e tre i nuovo Samsung Galaxy S24 monteranno un processore Snapdragon 8 Gen3 per gli Stati Uniti, mentre in Europa ed altri mercati, l’S24 e l’S24+ dovrebbe montare l’Exynos 2400. Ci sarà inoltre per tutti Dynamic Lock Screen, Smart Keyboard e “Security and Privacy Protected by Knox”. A livello di schermo, per ll’S24 Ultra spazio ad un AMOLED da 6,8 pollici 2X QHD+ con una fotocamera principale da 200 MP, 12GB di RAM, 256 o 512 di memoria interna e una batteria da 5000mAh con ricarica rapida in 30 minuti.

Xbox Series X, il regalo di Natale di Microsoft/ Il prezzo della console scontato di 140 euro

SAMSUNG GALAXY S24, PRIMO SMARTPHONE AI: COSA SAPPIAMO

Il modello Plus monterà invece un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici 2X QHD+, fotocamera da 50 MP, stessa ram e stessi giga del precedente, con batteria da 4900 mAh. Infine la versione base avrà un display da 6,2 pollici, 8GB di RAM e batteria da 40000 mAh.

Le colorazioni, secondo il leaker Arsene Lupin, dovrebbero essere 4, ma la più grande novità sarà l’impiego dell’intelligenza artificiale, con la possibilità (sempre stando ai rumors), di identificare 12 diversi tipi di soggetti e oggetti e ottimizzarli per una migliore qualità dell’immagine, specifica Hdblog. L’AI sarà usata anche per l’elaborazione dei video, migliorarne la qualità, rimuovere oggetti, ed “espandere” anche le foto, completandole ove vi siano mancanze. Ci dovrebbe essere infine un chatbot per le classiche domande e risposte: non ci resta quindi che attendere la presentazione ufficiale.

Lombardia, 1,5 miliardi di euro in ricerca, innovazione e tecnologia/ Dalle sfide dell'IA al green

© RIPRODUZIONE RISERVATA