Samsung Gaming Hub a Linate/ Ora potrete aspettare l’aereo giocando con l’Xbox Series

Samsung Electronics Italia ha inaugurato negli scorsi giorni il suo nuovo gaming corner dal nome Play&Fly. Il nome è tutt’altro che casuale visto che l’installazione videoludica si trova presso l’aeroporto di Milano Linate. Obiettivo, intrattenere i passeggeri nell’attesa dei voli, e nel contempo, promuovere la Samsung Gaming Hub, la piattaforma per poter giocare ai videogiochi dalla propria tv, in streaming cloud, senza collegare alcuna console allo stesso televisore.

Stando a quanto si legge su una recente indagine condotta dalla multinazionale coreana, così come riferito dall’agenzia AdnKronos, il numero di televisori utilizzati per giocare è aumentato del 12 per cento rispetto al 2021, e nel contempo sono cresciute anche le ore dedicate al gaming, registrando un più 9%. Inoltre, sempre in base allo studio Samsung, i giocatori che utilizzano la televisione per giocare sono più inclini ad utilizzare gli stessi schermi anche per altri scopi rispetto a coloro che invece non videogiocano. Il corner di Samsung presente presso l’aeroporto di Milano Linate è installato tra l’area foods e quella kids, e sarà visitabile fino all’inizio dell’anno venturo, precisamente fino al prossimo 7 gennaio 2023.

SAMSUNG GAMING HUB A LINATE: PRESENTI TRE SMART TV QN98 DA 50″

Al suo interno ci saranno tre TV QN90B da 50 pollici, l’ultimo modello della nuova gamma 2022 Neo QLED, con l’aggiunta della soundbar HW-S800B Ultra Slim. Inoltre ci sarà un’Xbox Series X, l’ultima console di casa Microsoft, attraverso cui potremo giocare a Psychonauts 2, Forza Horizon 5, Ori and the Will of the Wisps, Minecraft Dungeons e Flight Simulator.

Si tratta di videogame che assieme ad altri sono presenti nel Samsung Gaming Hub, la prima piattaforma mondiale che include l’app Xbox su Smart TV, introdotta per la prima volta quest’anno. A questo punto non ci resta che recarci presso l’hub di Samsung per visionare e lo stesso e magari godersi una mezz’oretta di gioco in attesa del nostro aereo. Se qualcuno di voi ci è stato ci faccia sapere come è stata l’esperienza.

