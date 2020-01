Samuel Baiocchi e Alessia/ Uomini e Donne: lui cerca il bacio con insistenza, lei…

Samuel Baiocchi tra Alessia e Aurora nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere, al centro dello studio, svela i dettagli della sua conoscenza con le due corteggiatrici. Con Aurora, la frequentazione continua e il feeling cresce. Al centro dello studio, infatti, Samuel e Aurora confermeranno di trovarsi molto bene tra loro al punto che, tra i due, è scappato un bacio passionale. Dopo aver chiuso il rapporto con Anna Tedesco, Samuel ribadirà di voler continuare a frequentare Aurora con la quale si trova davvero benissimo. Per poter continuare a frequentare una persona, Samuel ha bisogno del contatto fisico eper non perdere tempo e ricevere brutte sorprese. Nonostante il bacio passionale con Aurora, Samuel Baiocchi non ha ancora alcuna intenzione di concederle l’esclusiva.

SAMUEL BAIOCCHI E ALESSIA, NESSUN BACIO A UOMINI E DONNE

Alla corte di Samuel Baiocchi è arrivata Alessia che Tina Cipollari ha paragonato al Ken Umano. La dama ha deciso di restare in trasmissione per provare a conoscere il cavaliere del trono over di Uomini e Donne dopo essere rimasta colpita da lui attraverso la televisione. I due sono usciti insieme, ma a quanto pare, non è andato tutto nel migliore dei modi. Nella puntata odierna, infatti, Samuel rivelerà di aver cercato con insistenza il bacio con Alessia perchè considera il bacio fondamentale per capire se ci può essere un futuro insieme. Le parole del cavaliere, però, scateneranno la reazione del parterre. Ad attaccarlo sarà soprattutto Simonetta che punterà il dito contro i suoi atteggiamenti, giudicati troppo fisici da parte delle donne, soprattutto durante i primi appuntamenti.

