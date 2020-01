Uomini e Donne/ Anticipazioni 22 gennaio: Massimiliano stupisce Gemma! (Trono Over)

Nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono Over quella in onda oggi 22 gennaio su Canale 5. Ben due puntate speciali quelle di ieri ed oggi, tutte dedicate alle sfilate. Ieri, infatti, Maria De Filippi ha dato largo spazio alle dame che si sono mostrate in tutta la sua bellezza sul tema “Bella da far perdere la testa”. A vincere è stata Pamela Barretta, non è invece passata (per la felicità di Tina Cipollari), Gemma Galgani, classificatasi ottava. Oggi però la passerella rimane al centro dello studio ma a sfilare sono gli uomini. I cavalieri del Trono Over si mettono alla prova sul tema “L’uomo che non deve chiedere mai”. Come svela il vicolodellenews, il primo a sfilare è Jean Pierre che si presenta in smoking. Segue poi il discusso Mattia che sfila in completo blu e sneakers.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma quasi “svenuta” per Massimiliano!

È poi il momento del nuovo “preferito” di Gemma Galgani, Marcello, che sfila a Uomini e Donne in stile con pantaloni scozzesi. È però quando arriva Massimiliano che in studio si scatena una simpatica scenetta. Il cavaliere imita Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo, prende poi Aurora in braccio, le bacia il collo e poi la porta fuori dallo studio. Di fronte a questa scena il pubblico si scatena in una vera e propria ovazione per il cavaliere e Gemma, commossa, sembra quasi avere un mancamento tanto che Tina richiama i studio il solito il dottore. Massimiliano fa allora il suo ritorno in studio, prende Gemma tra le braccia, facendola sfilare. La sfilata continua poi con Erik vestito da operaio, infine Enzo vestito da James Bond così come Marco. A trionfare è alla fine proprio Massimiliano.

