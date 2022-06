Samuel Peron diventa papà: la fidanzata Tania Bambaci è incinta/ “Il più bel regalo…”

Samuel Peron e Tania Bambaci: primo figlio per la coppia

La famiglia di Ballando con le stelle si allarga ancora dopo la nascita del primogenito di Veera Kinnunen. Il maestro di ballo, Samuel Peron, protagonista storico del programma di Milly Carlucci, diventerà papà per la prima volta tra pochi mesi. La fidanzata storica Tania Bambaci è incinta e l’annuncio è arrivato dai futuri genitori su Instagram. “La vita ha deciso di farci un regalo, il più bel regalo che potessimo desiderare”, hanno scritto insieme Samuel e Tania.

L’annuncio è accompagnato da una dolcissima foto in cui Samuel bacia il pancino della fidanzata che è già evidente. Samuel e Tania, tuttavia, non hanno svelato quando nascerà il loro bambino nè hanno svelato il sesso. Tuttavia, sotto il post, sono già tanti i messaggi di auguri da parte di fa, amici e colleghi tra i quali spicca proprio il commento di Verra Kinnunen che, diventata mamma per la prima volta da pochi mesi, non nasconde la propria felicità per l’ormai prossima paternità dell’amico.

Samuel Peron: primo figlio e addio Ballando con le stelle?

Samuel Peron che, lo scorso aprile ha compiuto anni, si appresta a vivere una fase importantissima della sua vita. L’imminente paternità cambierà per sempre la vita del ballerino che, come maestro di Ballando con le stelle, è entrato nel cuore del pubblico. Tuttavia, dopo aver spento le 40 candeline, Peron potrebbe dare una svolta alla sua vita professionale lasciando Ballando con le stelle per puntare ad una carriera di conduzione televisiva come fa sapere un’indiscrezione riportata dal settimanale Nuovo Tv.

Per Peron, dunque, cambierà totalmente la vita privata e professionale? In attesa di capire quale sarà il suo futuro in tv, Samuel si gode il momento magico della sua vita privata insieme alla fidanzata Tania con cui non vede l’ora di stringere tra le braccia il frutto del loro, grande amore.

