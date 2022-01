Samuele Carniani dopo la scelta di Roberta Giusti a Uomini e Donne/ Taglio netto e…

Samuele Carniani ha conquistato la popolarità partecipando a Uomini e Donne per corteggiare Roberta Ilaria Giusti. L’ex corteggiatore è arrivato in corsa, ma con la sua dolcezza, è riuscito a conquistare il cuore della tronista che ha concluso il proprio percorso nel programma di Maria De Filippi scegliendo proprio lui. La puntata relativa alla scelta di Roberta e Samuele non è stata ancora trasmessa, ma tra i due pare che vada tutto a gonfie vele.

La nuova coppia di Uomini e Donne, in attesa di regalare la prima foto insieme ai fan, sta vivendo con discrezione e riservatezza la storia. Roberta e Samuele, infatti, potranno uscire allo scoperto solo dopo la messa in onda della puntata della scelta. Tuttavia, dagli indizi che arrivano dai social, pare che l’ex tronista e l’ex corteggiatore siano sereni, felici e innamorati. In attesa di vederlo con Roberta, Samuele, nel giorno dell’Epifania, ha fatto una sorpresa ai fan.

Il nuovo look di Samuele Carniani

A Uomini e Donne, Samuele Carniani ha conquistato tutti sia per la sua dolcezza ed educazione, ma anche per la bellezza. I suoi capelli mossi sono piaciuti a tutti, ma da oggi, i fan devono dimenticarli. La scelta di Roberta Ilaria Giusti, infatti, ha deciso di cominciare il nuovo anno dando un taglio netto.

Oggi, su Instagram, l’ex corteggiatore ha pubblicato alcune foto in cui mostra una capigliatura decisamente diversa. I capelli mossi non ci sono più e hanno lasciato spazio ad una testa rasata. Una scelta che ha diviso i suoi followers tra coloro che lo amano anche con il nuovo look e quelli che rimpiangono i suoi capelli.

