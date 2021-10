Samy Youssef: “Alex Belli e Soleil Sorge? Mezzo cervello in due”/ Dopo il GF Vip…

Samy Youssef torna a parlare del Grande Fratello Vip 2021 e lancia una frecciatina ad Alex Belli e Soleil Sorge. Il modello egiziano, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni al veleno nei confronti dell’attore e dell’influencer con cui ha avuto diversi scontri durante la permanenza nella casa di Cinecittà. Nel mirino di Samy, però, c’è anche Jessica Selassiè con la quale sembrava esserci feeling. Tuttavia, dopo la sua eliminazione, la sorella maggiore delle Selessiè si è detta felice e il suo commento ha scatenato la delusione del modello.

Delia Duran "Mio marito Alex Belli e Soleil? Se vanno oltre..."/ "Hanno affinità"

“Ci sono rimasto malissimo perché io ho sempre detto che Jessica è una ragazza molto intelligente. Io la vedo più come una donna che come una ragazza, perché si prende cura delle sorelle, dentro la casa si dava da fare, e lei ha quelle caratteristiche che io cerco. Però non è mai partita da parte mia una cosa fisica. Lei magari si aspettava questo, io non davo conto alle telecamere, io non mi sentivo di fare nulla con lei”, ha detto Samy a Casa Chi come riporta Isa e Chia.

Alex Belli vs Katia Ricciarelli "Se non posso cantare una canzone di merd* fatemi uscire"/ "Non ne posso più"

Samy Yousseff deluso dopo il Grande Fratello Vip 2021

Secondo quanto raccontato da Samy Toussef, ad infastidire Jessica Selassiè sarebbero stati i complimenti che rivolgeva a Raffaella Fico. Il modello, inoltre, ha aggiunto che non si sarebbe mai aspettato che sarebbe andata a confidarsi con Alex Belli e Soleil Sorge. “Quando ho sentito che ha detto quelle parole ci sono rimasto male e poi ha parlato con Alex Belli e Soleil che in due hanno mezzo cervello, quindi voleva vincere facile. In due hanno mezzo cervello quindi non me l’aspettavo che andasse a parlare con loro, perché non parlava con Ainett o con Francesca?”.

Alex Belli "Mi girano i coglion*, fatemi mangiare"/ Caos al GF VIP, cos'è successo?

Infine, su Alex Belli e Soleil Sorge ha aggiunto: “È quello che penso davvero, io mi sono promesso di dire sempre quello che penso, non lo dico per offendere, lo dico perché lo penso. Alex Belli è una persona che ha 38 anni e si è dimostrato un ragazzino di 15 anni, Soleil la stessa cosa, è voluta passare da vittima a tutti i costi e invece lei è una vipera, non una vittima”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA