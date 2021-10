Manuel Bortuzzo “Soleil Sorge? Un interesse c’è”/ Al GF Vip Sophie Codegoni spiazzata

Manuel Bortuzzo ha un interesse per Soleil Sorge? A rispondere alla domanda è stato lo stesso nuotatore. Manuel, insieme ad Aldo Montano, è stato il protagonista della Social Room del Grande Fratello Vip 2021 e ha potuto rispondere alle domande che gli hanno fatto gli utenti. Una ragazza ha chiesto a Manuel se avesse un interesse per Soleil. Manuel non ha avuto problemi a rispondere e, dopo aver ammesso di avere un interesse, non sentimentale, per la Sorge, si è lasciato andare ad una serie di complimenti per la coinquilina.

“Un interesse c’è. Non è un interesse di chissà che tipo. Però è una bellissima persona, la vorrei conoscere di più. Posso dire che è molto simpatica, interessante e che mi fa stare bene. Quindi un interesse in questo senso. Sole è piena di risorse e tutta da scoprire. Però spero di non sognare più di farla fuori, perché non so come mai faccio questi incubi su di lei“, ha detto Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo e l’interesse per Soleil Sorge: la reazione di Sophie Codegoni

Tornati dalla social room, Manuel Bortuzzo e Aldo Montano hanno risposto alle domande degli altri coinquilini. In particolare, nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 2021, Sophie Codegoni ha chiesto ad Aldo Montano cosa avessero chiesto a Manuel Bortuzzo. Montano ha così raccontato le parole che Manuel ha utilizzato per descrivere il suo rapporto con Soleil Sorge:

“Gli hanno chiesto se aveva un interesse per Soleil e ha detto di sì. Poi ha raccontato che aveva fatto degli incubi in cui la faceva fuori e si era quasi sentito in colpa. Ha aggiunto che tra loro è nata un’amicizia o un po’ più di … ma senza troppi secondi fini“. Dopo aver ascoltato le parole di Aldo, Sophie è rimasta in silenzio.

Ancora fermo a Sophie letteralmemte sbiancata in volto nel sentire Aldo dirle che in Confessionale hanno chiesto a Manuel se é interessato a Soleil Muoio ⚰⚰⚰#gfvip — Chuck D (@penemy87) October 21, 2021





