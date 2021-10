Samy Youssef ha una fidanzata in Egitto?/ Jessica Selassié: “ci sono rimasta male”

Samy Youssef ha una fidanzata in Egitto? Sembrerebbe proprio di si, stando a quanto rivelarlo nella casa del Grande Fratello Vip 2021 da Jessica Selassié, una delle tre discendenti dell’ultimo imperatore di Etiopia Hailé Selassié. Il modello egiziano dopo essersi fatto notare come single a Temptation Island, è approdato come concorrente nella sesta edizione del reality show di successo di Canale 5. Entrato da single nella casa, visto che in una intervista rilasciata alla stampa ha dichiarato: “Se penso di trovare l’amore dentro la casa? perché no.. boh”, in realtà il bel modello egiziano sarebbe già impegnato.

Greta Giulia Mastroianni, fidanzata Gianmaria Antinolfi / 'Finge', le accuse dal web

A raccontarlo è stata Jessica Selassié che si è confessata nella casa di Cinecittà precisando perchè si è tirata indietro nel baciare Samy. “All’inizio io l’avevo preso come un gioco, poi l’ho percepito come un ripiego perché non poteva avere Raffaella. L’ho vista un po’ come una strategia perché ha capito che la coppietta funziona. Ho lasciato perdere” ha detto Jessica. Non solo, la Selassié ha aggiunto: “poi lunedì o martedì eravamo in veranda e a un certo punto, davanti a me, ha iniziato a fare battute su Raffaella. Già mi ero presa le distanze ma dopo questa. Ci sono rimasta male, per fortuna non ci siamo mai baciati. Prima è entrato come single, poi voleva Raffaella, poi è venuto da me, a un certo punto tira fuori la storia di una fidanzata in Egitto. A oggi, è fidanzato”.

Sophie Codegoni, "pubblicizza" la sua dieta al GF Vip/ Il web insorge!

Samy Youssef ha una fidanzata segreta fiori del Grande Fratello Vip?

Stando a quanto rivelato da Jessica Hailé Selassié nella casa del GF VIP, Samy Youssef sarebbe fidanzato fuori dalla casa. Ma chi è la fidanzata del bel modello che ha prestato volto e corpo alle campagne di Versace e Moschino? Non è dato saperlo. Una cosa certa Samy nella casa ha portato una storia molto forte. Il modello. infatti, ha lasciato l’Egitto a bordo di un barca per trovare la sua strada. All’età di 15 anni, infatti, Samy lascia Sharm el-Sheikh a bordo di un barcone con destinazione Italia.

“Non è facile spiegare quello che ho vissuto” – ha raccontato il modello dalle pagine di Novella 2000 “sono scappato dall’Egitto perché non ne potevo più. Lì lavoravo come carpentiere con mio padre, ma il mio sogno era studiare e affermarmi. In Egitto per molta gente la vita è difficile, spesso l’unica via d’uscita è andarsene“. Arrivato in Italia come profugo, viene affidato a una casa-famiglia e comincia a lavorare come cameriere e aiuto cuoco. È proprio in un ristorante che conoscerà una modella che lo introdurrà al mondo della moda.

Samy Youssef, la sua storia/ Sul barcone la fuga dall'Egitto "I primi giorni pregavamo poi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA