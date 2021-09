Samy Youssef e il viaggio in barcone/ “I primi giorni pregavamo, al secondo avevamo già perso la speranza”

Samy Yousef torna a parlare con Alex Belli del suo toccante viaggio in barcone verso l’Italia

Samy Youssef è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 con la storia più forte. Il modello egiziano è arrivato in Italia su un barcone e, nei primi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà, ha raccontato la sua storia emozionando i propri coinquilini. “I primi giorni pregavamo, ma al secondo giorno avevamo già perso la speranza” – ha raccontato Samy ad Alex Belli.“Una volta arrivati, ci hanno messi su un gommone che ha iniziato ad imbarcare acqua. Io non sapevo nuotare, chiedevo aiuto ma nessuno ti guardava in faccia. Ho bevuto tantissima acqua ma per fortuna c’era la corrente che mi portava avanti” .

Oggi, Samy è diventato uno dei modelli più affermati ed è anche un volto noto di Moschino. Grazie alla moda è riuscito a realizzare molti suoi sogni ed oggi riesce anche a mantenere la propria famiglia in Egitto.

Samy Yousef: “Ho perso molte occasioni di lavoro”

Durante una delle serate trascorse in giardino con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, Samy Youssef ha raccontato di aver perso molte occasioni di lavoro all’estero per le sue origini. I suoi lineamenti, tuttavia, hanno conquistato totalmente Moschino che l’ha voluto come volto della sua campagna.

Quella di Samy è la storia di una rinascita. Nonostante le difficoltà e i problemi affrontati, Samy non si è mai arreso e, in dieci anni, è riuscito a trasformare la propria vita riuscendo così ad aiutare anche la sua famiglia che vive in Egitto. “Fino a un mese fa nessuno sapeva niente di me, il motivo che mi ha spinto a venire qua è per raccontare la mia storia”, ha aggiunto Samy che, giorno dopo giorno, si sta raccontando mostrando la propria personalità.

