Samy Yussef/ Il “principe” cerca moglie al Grande Fratello Vip

Samy Yussef: il bel ragazzo anonimo che tutti avremmo potuto incrociare senza accorgercene tra le vie di Sharm el-Sheikh e che oggi è diventato un protagonista in positivo all’interno della casa più amata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Le sue credenziali di status Very Important Person derivano dalla sua professione di modello internazionale, nonostante la sua storia si stia rivelando tanto dolce quanto cruda, soprattutto tra i concorrenti che iniziano giorno dopo giorno a conoscere questo giovane alla ricerca dell’amore. Alfonso Signorini, nel momento in cui ha conosciuto la sua storia lo ha voluto fortemente in trasmissione.

Samy Yussef non appena entrato nella casa, dopo la fase di conoscenza reciproca tra tutti i concorrenti, ha narrato la sua storia che parte dalle coste del Nord Africa per approdare a Trapani, in un centro accoglienza dove è iniziata la seconda fase della vita di Samy che oggi lo vede a Milano come modello. Giudicato dalle agenzie un ragazzo serio e disposto al sacrificio sul lavoro, anche se il sogno più grande di Yussef è quello di trovare il vero amore, magari proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021.

Samy Yussef cerca l’amore, le ragazze sfoderano le loro tecniche seduttorie

Dopo la confessione di Samy Yussef sulla sua ricerca del vero amore, tutte le ragazze hanno cercato di capire quali tecniche seduttorie adotterà il modello egiziano per fare breccia nei cuori delle concorrenti. Una ragazza che ha attirato l’attenzione del modello è stata Raffaella Fico, giudicata da lui stesso “una donna super affascinante”, anche se Raffaella ha declinato l’offerta perché fidanzata: “Nutre una passione nei miei confronti, non ricambiata, lui è tanto carino però insomma… io non mi smuovo, per me non c’è trippa per gatti!”.

Tanta strada ancora da fare dunque, per il modello amatissimo dalla griffe Moschino, se vuole coronare il suo sogno d’amore, soprattutto perché nella sua precedente esperienza nel cast di corteggiatori di Temptation Island, Yussef non è riuscito a colpire in nessun modo il cuore delle ragazze presenti sull’isola.



