San Patrignano, comunità di recupero fondata da Vincenzo Muccioli, al centro di uno speciale de Le Iene presentano: Inside con Cizco e Angelo De Luca in onda martedì 6 agosto su Italia 1 in prima serata. Nel corso della puntata un viaggio alla scoperta del famoso centro per tossicodipendenti a caccia di risposte a tre domande chiave: come si finisce nel tunnel della droga? Come uscirne e, soprattutto, come tornare ad una vita normale dopo l’abisso della tossicodipendenza?

Il programma offre un percorso immersivo tra le maglie di San Patrignano e della storia di alcuni dei suoi ospiti, attraverso una narrazione in cui spiccano le testimonianze di chi ha affrontato o sta affrontando la strada per risalire a galla.

Le Iene Inside presenta San Patrignano: Inferno o paradiso?

L’appuntamento televisivo su Italia 1 con lo spin-off de Le Iene si intitola San Patrignano: Inferno o paradiso? ed è un viaggio nel mondo della tossicodipendenza, tra le storie di chi ce l’ha fatta e di chi, ancora oggi, combatte per uscire dal limbo della droga e tornare a casa.

Il racconto delle esperienze nella famosa comunità di recupero fondata da Vincenzo Muccioli è basato su un periodo di osservazione durato oltre 6 anni e porta, davanti alle telecamere, le testimonianze dei giovani che hanno vissuto il percorso di disintossicazione e recupero nel noto centro, tra i più grandi e importanti d’Europa.

Karima e gli altri: le storie di San Patrignano in tv

Tra le tante testimonianze raccolte dal programma Le Iene presentano: Inside, la storia di Karima, 30 anni e mamma di due figlie piccole che non vede da tempo. La sua vita, segnata dalla tossicodipendenza, è parte del racconto al centro dello speciale televisivo in cui si racconta anche la nascita delle sue bambine, partorite, una dopo l’altra, durante il periodo di astinenza dall’eroina. Oggi lavora nel reparto lavanderia di San Patrignano.

La trasmissione punta i riflettori anche sul percorso di recupero di altri 100 ragazzi che, proprio come Karima, stanno affrontando il difficile cammino per uscire dal tunnel della droga. Le telecamere del programma hanno inoltre seguito alcuni di loro fuori dalla comunità per capire come si torna a vivere dopo esperienze così dure e complesse. Gabriele, ad esempio, è un giovane uscito da San Patrignano nel 2018 a conclusione del recupero. Com’è la sua vita oggi? Al suo fianco c’è Lisa, presto sua moglie, che si sarebbe innamorata di lui dopo averlo visto in un servizio andato in onda a Le Iene. Nel mosaico di luci e ombre di chi sperimenta il percorso per disintossicarsi, c’è però anche chi ha scelto di non andare avanti e chi è ricaduto nell’autodistruzione.