San Valentino 2022/ Festa degli innamorati oggi, 14 febbraio: storia e tradizione

San Valentino 2022, festa di tutti gli innamorati, si celebra quest’oggi, lunedì 14 febbraio. Una ricorrenza particolarmente sentita da tutti coloro che vivono una relazione sentimentale, nella quale si ricorda al proprio partner l’importanza del legame d’amore, vero motore di vita. Occorre però fare ordine su questa ricorrenza e spiegare perché venga abbinata proprio a questo Santo, morto martire (fu lapidato e decapitato) nel terzo secolo dopo Cristo, dopo essersi rifiutato di convertirsi al paganesimo, stando alla versione dei fatti più nota e giunta a noi.

Poi la Chiesa, durante il papato di Gelasio, lo scelse nel 496 per sostituire la festa pagana dei Lupercali, in onore di Luperco, divinità che proteggeva il bestiame dai lupi. Secondo altre testimonianze, questo periodo era utile a richiamare l’allattamento di Romolo e Remo da parte della Lupa. Fatto sta che da quella decisione pontificia, San Valentino è a tutti gli effetti il patrono degli innamorati, nonché protettore della città di Terni, da cui proveniva, dal 1644.

SAN VALENTINO 2022: ORIGINI DELLA FESTA NEL MEDIOEVO

A proposito di San Valentino 2022, vi diciamo anche che il primo accostamento nella storia di questo Santo agli innamorati spicca all’interno del poema “Il Parlamento degli Uccelli” di Geoffrey Chaucer. A Parigi nel 1400, il 14 febbraio, viene rammentata la fondazione dell’Alto tribunale dell’Amore, la quale era chiamata a decidere su tradimenti, violenze e amore. A proposito: avete mai sentito parlato delle valentine? Si tratta dei bigliettini che si scambiano gli innamorati e quella più antica risale a quella scritta da Carlo d’Orleans alla moglie mentre era chiuso nella torre di Londra.

Inoltre, ricorda “Vanity Fair”, che “seppur con vita breve è esistita anche la tradizione dei vinegar valentine, biglietti anti-San Valentino con insulti in rima. Erano acidi come l’aceto del nome che portano. Per massimo scempio venivano inviati con francobollo sbagliato o senza francobollo perché fosse a carico del destinatario. Sono andati di moda fra la fine del XIX secolo e i primi anni del Novecento e hanno spesso colpito le suffragette che, a loro volta, facevano i biglietti di San Valentino pro-diritti”

SAN VALENTINO 2022, NON SOLO 14 FEBBRAIO

Ci sono anche altre date in cui si festeggia San Valentino 2022. Sì, perché non in tutto il mondo vale la data del 14 febbraio. Ad esempio, in Brasile, gli innamorati sono celebrati il 12 giugno, alla vigilia della festa di Sant’Antonio, patrono dei matrimoni. Se la data non varia, tuttavia, le tradizioni assumono sfumature diverse negli Stati Uniti d’America, dove vengono ricordati tutti i legami d’affetto, anche quelli tra familiari e amici. In Giappone, invece, sono le donne a donare cioccolatini agli uomini in questa giornata, chiamati a ricambiare il gentile e delicato gesto, il 14 marzo, in quello che viene denominato “White Day”, regalando esclusivamente cioccolato bianco.

Spostandoci in Cina, scopriamo che San Valentino si chiama Qixi, ma ha un’altra collocazione temporale, vale a dire quella del settimo giorno del settimo mese lunare. Alle sue radici c’è la storia triste di due amanti, la fata Zhinu e il contadino Niulang, divisi e trasformati in stelle dalla madre della fata. La via Lattea è stata creata per separarli e si possono vedere soltanto una notte all’anno. Chiudiamo la panoramica degli altri Paesi con la Russia, laddove il credo ortodosso è più forte e si è anche proposto di abolire questa festa.



