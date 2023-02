San Valentino disastroso al GF Vip?/ Ivana e Onestini, il bacio non arriva e…

San Valentino al GF Vip: poco amore nella casa, ma molti litigi

Chi sperava di vedere un San Valentino ricco di amore nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è rimasto deluso. La maggioranza dei concorrenti ha vissuto la giornata all’insegna di litigi e antichi rancori. Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi sono gli unici ad aver soddisfatto il pubblico: lui le ha decantato una poesia d’amore e la coppia ha terminato la serata con un lungo bacio passionale.

Contro ogni aspettativa, anche Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno passato una romantica cenetta finendo a letto insieme. Serata disastrosa per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, invece, che hanno litigato pesantemente terminando la serata distanti. Matteo Diamante ha rivelato a Nikita di amarla ancora, ma la modella non sembra sicura di voler ritornare al passato con il suo ex.

San Valentino al GF Vip: Ivana e Onestini si sono baciati?

A deludere maggiormente le aspettative di San Valentino al Grande Fratello Vip 2022, sono stati Ivana Mrazova e Luca Onestini. Dopo un riavvicinamento tra i due, il popolo web sperava in un bacio che, purtroppo, non è mai arrivato. I due hanno continuato a trattarsi da buoni amici per tutto il corso della serata.

Anzi, l’ex tronista sembrava molto più interessato a criticare Nikita Pelizon piuttosto che a vivere un momento romantico nella casa. Onestini e Ivana che avevano emozionato con un bellissimo abbraccio, dopo una lunga lite, hanno deluso le aspettative del pubblico che non ha potuto assistere al tanto atteso bacio tra i due. Tirando le somme, dunque, la festa degli innamorati non è stata poi vissuta all’insegna dell’amore dalla casa di Cinecittà.

