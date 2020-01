Sandra Maestri/ Secchiona in piena regola, darà la scossa? (La Pupa e il Secchione)

Sandra Maestri è la new entry della terza puntata del 21 gennaio delle coppie de ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’. È una secchiona in piena regola, tanto preparata in agronomia quanto assente dai social. Le malelingue affermano già che potrebbe trattarsi di una strategia volta ad aumentare l’attenzione intorno a questo nuovo personaggio televisivo. Fatto sta che Sandra di professione farebbe anche la rapper, e quindi per lei il palcoscenico non è uno sconosciuto. Sanny MC, questo il suo nome d’arte, è in coppia con il ‘pupo Marco Sarra’, ma ha messo subito le cose in chiaro fin dalla sua entrata nel programma. Non vorrebbe mai essere una pupa, perché per lei l’ignoranza è una vera e propria malattia da combattere. A colpi di lingua forse, perché oltre a ‘rappare’, Sandra parla ben 5 idiomi oltre l’italiano.

Sandra Maestri, La Pupa e il Secchione e Viceversa: un personaggio da decifrare

Grande è l’interesse su Sandra Maestri nuovo personaggio ancora da decifrare de La Pupa e il Secchione e viceversa. Da decifrare anche la sua partecipazione. Molto poco attiva sui social, cosa strana per una che vorrebbe sfondare nel mondo della musica. Ha qualcosa da nascondere o si tratta di puro marketing? A non convincere gli spettatori anche il suo look, che se paragonato a quello mostrato nel suo video, non le rende davvero giustizia. Certo, Sandra non può essere definita una modella, ma l’esasperazione della bruttezza sembra non convincere del tutto. Tanto più che il suo pupo può sfoggiare un fisico davvero notevole. Come finirà tra i due? Leggendo i commenti su Instagram alla foto ufficiale della coppia, male. ‘Terribile come coppia’, è solo uno, e nemmeno dei più cattivi, commenti dei followers della trasmissione. Molto interessante invece la reazione del presentatore Paolo Ruffini all’entrata in trasmissione della secchiona, come si può vedere nel video ufficiale. L’incontro è avvenuto alla presenza del pupo Marco Sarra, che Sandra ha voluto guardare molto attentamente inforcando gli occhiali e suscitando così l’ilarità di Ruffini.

