Sandra Milo: “Amore con Bettino Craxi? Persona meravigliosa”/ “Era bello e…”

Sandra Milo: “Bettino Craxi, il grande amore…”

Tra gli amori di Sandra Milo, c’è stato anche Bettino Craxi. Il segretario del Partito Socialista Italiano e l’attrice sono stati molto vicini. A La Verità, lei ha parlato del politico così: “Una fede socialista assoluta, autentica, e il grande amore che aveva per l’Italia. Ne parlava come di una persona amatissima. Mi ricordo quanto gli piaceva la storia di Garibaldi. E poi era sincero, a volte anche troppo, come nel discorso sul finanziamento ai partiti. Nessuno glielo riconobbe abbastanza“.

L’attrice ha proseguito: “Che poi abbia fatto cose che, si sa, in politica sono inevitabili… Mi astengo: non ho l’esperienza per giudicare. So solo che era una persona meravigliosa, e di bella presenza anche. L’ho rivisto con grande piacere nei video di Mixer di Gianni Minoli la settimana scorsa”.

La lettera a Pietro Nenni

Dalla storia con Bettino Craxi, a Sandra Milo viene chiesto chi sia il politico più affascinante in Parlamento. L’attrice, a La Verità, ha risposto: “Nessuno, sa? A me piacevano i politici dalla grande umanità, vicini alla gente, come Togliatti e Berlinguer. O Pietro Nenni, che mi rispose con una lettera su L’Avanti quando denunciai pubblicamente che il mio compagno di allora aveva portato mia figlia in Grecia. Io non ero tutelata dalla Legge perché non ero sposata”.

Proprio in quell’occasione, Nenni “Mi rispose che stavano riformando il diritto famigliare. Quella situazione, comunque, si risolse. Ma mi feci settimane in clinica, ricoverata perché il mio compagno mi aveva picchiata dopo una lite. La risposta di Nenni fu per me meravigliosa. Era un politico che teneva conto dei problemi delle persone per davvero“.

