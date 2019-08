Sandra Milo, ballo sensuale su Instagram/ Video, il web: “che mito, una grande donna”

Sandra Milo è una vera forza della natura. L’attrice, infatti, sta affrontando un’estate di lavoro. Oltre a curare quotidianamente la rubrica de “La posta del cuore” all’interno della trasmissione “Io e Te”, è stata anche giudice di un evento canoro. Accanto a Sandra Milo, in giuria, c’era anche Cristian Imparato che, questa mattina, in albergo, ha chiesto alla diva del cinema italiano di partecipare alla sua challenge. Il cantante, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello 16, è tornato sulla scena musicale con il brano estivo “Balliamo insieme”. Dopo qualche, piccola titubanza, Sandra Milo ha accettato la sfida e si è lasciata andare sulle note del tormentone di Cristian Imparato che ha poi pubblicato il video su Instagram.

SANDRA MILO BALLA SU INSTAGRAM, BOOM DI LIKE E COMPLIMENTI: “UN MITO”

Sandra Milo, a 86 anni, ha ancora voglia di mettersi in gioco e sperimentare sempre cose nuove. L’attrice, così, ha accettato la sfida che le ha lanciato Cristian Imparato tirando fuori tutta la sua ironia nell’improvvisare un ballo sensuale che ha letteralmente fatto impazzire il web. “Che mito di donna”, “Una grande donna che ha l’intelligenza di sapersi mettere sempre in gioco”, “Grandiosa, è una grande donna”, “L’ho sempre amara questa donna che forza”, “favolosa”, scrivono gli utenti. Un grande successo, dunque, per la Milo che potrebbe concedere il bis della sua performance durante le prossime puntate della trasmissione “Io e te” che farà compagnia al pubblico di Raiuno anche durante la settimana di Ferragosto.

Visualizza questo post su Instagram Sandra Milo e la sua #BALLIAMOINSIEMECHALLENGE Io la Amo!!!!!! 😍😍😍 Un post condiviso da Cristian Imparato (@cristianimparato) in data: 10 Ago 2019 alle ore 3:17 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA