Sandra Milo, ex mariti: da Cesare Rodighiero, Moris Ergas a Ottavio De Lollis/ Dopo 3 matrimoni..

Cesare Rodighiero, Moris Ergas, Ottavio De Lollis sono gli ex mariti di Sandra Milo. L’attrice non si è mai risparmiata in amore legandosi a diversi uomini e vivendo amori passionali e travolgenti. Ben tre i matrimoni: il primo è stato con il marchese Cesare Rodighiero quando Sandra era poco più che una adolescente. A quindici anni, infatti, una giovanissima Sandra pronuncia il lieto si, ma il matrimonio naufraga tre settimane dopo. Nonostante la delusione per Sandra ci riprova qualche anno dopo presentandosi sull’altare per il secondo matrimonio con il produttore greco Moris Ergas. Un matrimonio lungo e felice visto che la coppia sta insieme per quindici anni e dal loro amore nasce anche una figlia di nome Deborah.

Molti anni dopo nella vita dell’attrice arriva il terzo marito Ottavio De Lollis. Un matrimonio felice suggellato anche dalla nascita dei figli Ciro e Azzurra. Una gioia immensa che spinge l’attrice ad abbandonare per diversi anni il mondo del cinema e dello spettacolo. Purtroppo la storia d’amore con Ottavio De Lollis finisce molto male: “mi ha lasciato sola con tre figli da crescere. Oggi non so neanche dove abita”.

Sandra Milo e i suoi ex mariti: “non voglio accusare nessuno, ma…”

Il matrimonio tra Sandra Milo e Ottavio De Lollis è stato sicuramente quello più importante, ma anche più sofferente. L’attrice, infatti, si è ritrovata da sola a dover accudire e crescere i suoi figli. A distanza di tantissimi anni l’attrice ha confessato questo grande dolore: “è difficile parlare di queste cose. Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere. Per fortuna ho tanti amici che mi sono stati vicini”.

Oggi nella vita di Sandra Milo c'è un nuovo amore: si tratta di un ragazzo molto più giovane con cui condivide una amicizia amorosa: "siamo nella fase del corteggiamento, come quando si è ragazzi. Ci si corteggia, ma per il sesso si aspetta. Si riscoprono molte cose. Come il gusto di sentirsi belli".



