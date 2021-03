Sandra Milo finge malore dopo vaccino/ Video scherzo, Geppi Cucciari “Deficiente!”

Seconda dose del vaccino oggi per Sandra Milo, che ha pensato bene di fare uno scherzo nel giorno in cui si commemorano le vittime del Covid e in cui si attende una decisione importante sulle sorti di uno dei vaccini, nello specifico AstraZeneca. L’attrice, intervistata da Un giorno da pecora su Rai Radio 1, ha finto un malore in diretta, facendo spaventare Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Come stai?” le chiede Geppi appena risponde alla chiamata. “Bene, tesoro. Stamani ho fatto il secondo vaccino. Sto bene, ma adesso un po’ il cuore mi batte un po’ più velocemente, ma…”. Allora Giorgio Lauro prova a rassicurarla: “Sarà forse un po’ di agitazione”. Ma è a questo punto che Sandra Milo finge un malore: “No, forse… Forse… Oddio, oddio… Non respiro…”.

Sgomenti i due conduttori radiofonici, che cominciano a chiamarla: “Come Sandra?”, “Signora Milo?”. Allora chiedono aiuto in regia per capire se si può contattare la figlia per capire se è al corrente di quanto stava accadendo e quindi anch per chiedere aiuto. Clicca qui per audio Un giorno da pecora.

SANDRA MILO, SCHERZO CHOC: FINGE MALORE DOPO VACCINO

“Dove la stiamo chiamando? C’è la figlia in casa? Qualcuno ha il telefono della figlia?”, chiede Geppi Cucciari ai suoi collaboratori. Giorgio Lauro è altrettanto spaventato: “Qualcuno ci sente? Si sarà spostata con la figlia. Ci sente?”. Attimi di paura per i due conduttori di Un giorno da pecora su Rai Radio1. Per fortuna Sandra Milo ha deciso di interrompere subito lo scherzo: “Ci siete cascati?”, dice scoppiando in una fragorosa risata. “Ma brutta deficiente!”, sbotta Geppi Cucciari che si era davvero preoccupata per quello che sembrava a tutti gli effetti un malore in diretta. “Ve l’ho fatta, eh? Sto benissimo”, continua l’attrice che continua a ridere. “Questa è follia. Non è una cosa inverosimile un malore. Sta venendo a me il collasso”, replica Geppi Cucciari. Lei si giustifica: “Non mi passa mai la voglia di ridere”. Poi però chiede scusa e spiega: “Dovete vaccinarvi tutti, è un atto d’amore per gli altri, è l’unico modo per uscire da questa tragedia”. Allora Geppi Cucciari aggiunge: “Scusami, ma mi sono spaventata”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

