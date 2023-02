Sandra Milo: “MeToo? Molte non sono sincere”/ “Si è perso il senso del proibito”

Sandra Milo contro il movimento MeToo

In una recente intervista per Il Fatto Quotidiano la famosissima Sandra Milo ha rilasciato alcune dichiarazioni forse un pochino forti sul movimento MeToo, da tempo al centro della cronaca con parecchie attrici, sia in Italia che all’estero, che denunciano abusi e violenze, tanto fisici quando psicologici, sui set cinematografici, da parte soprattutto di attori noti, registi, produttori e scrittori.

Secondo Sandra Milo, innanzitutto, le accuse contro Polanski e contro Allen non dovrebbero rovinare la loro carriera, ne portare ad azioni di sabotaggio da parte del pubblico. Del MeToo pensa che “gli uomini sono così, amano dimostrare il loro desiderio, il loro apprezzamento”. Una circostanza che “a me è sempre piaciuta, poi se uno non mi interessava lo rifiutavo; non capisco perché ora le donne si offendano per tutto, credo che molte non siano sincere“. Insomma, Sandra Milo, ancora una volta, sembra posizionarsi contro corrente rispetto al parere generale, ma di contro è anche vero che non ha nessuna difficoltà ad ammetterlo, “non ho alcun pudore nel raccontarmi, mi piace parlare di me”, sostenendo anche che “non bisogna mai vergognarsi” di ciò che si è, si dice o si pensa.

Dovendo scegliere tra set e vita vera, Sandra Milo non ha problemi a dire che preferisce “la vita, perché è una sola, non la ripeti come davanti alla macchina da presa”. Una consapevolezza che lei, fortunatamente, ha capito “subito, e per questo mi sono sempre goduta ogni momento“, senza mai scappare “da niente. Se lo fai una volta poi diventa un’abitudine”. Ma nella sua carriera è anche stata sottovalutata da tantissime persone, “e tutto sommato mi piace. Così tengo celata una parte di me davanti a persone che non mi interessano”.

Parlando della modernità, invece, Sandra Milo è convinta anche di un’altra cosa fondamentale, ovvero che “si è perso il senso del proibito, della trasgressione“. Non riesce proprio a capacitarsene, “è un lato dell’esistenza”, e lei, infatti, ha capito una cosa importante, “io sono l’amore”. Nella sua vita ha poche priorità, ma che le riempiono completamente il cuore, “da sempre la famiglia, forse per un antico senso di responsabilità o la reale necessità di non perdermi” ed è stata proprio la famiglia, confessa ancora Sandra Milo, “a tenermi su certi binari”. “Non conosco la paura“, racconta sicura, “se c’è un’esperienza da fare, io vado, a ogni costo”.











