Sandra Milo piange per Raffaella Carrà/ “Con lei va via un’epoca che non tornerà”

Dopo aver raccolto la testimonianza di Enzo Paolo Turchi, Serena Autieri, nel corso della puntata di Dedicato trasmessa oggi, mercoledì 7 luglio, ha intervistato anche Sandra Milo la quale, nel ricordare l’amica Raffaella Carrà, non è riuscita a trattenere le lacrime. “La scomparsa di Raffaella è una cosa molto triste per tutti gli italiani perchè lei, per noi, rappresentava l’allegria, l’amore per il lavoro, l’energia, l’amore per la vita, ma non è solo questo” – dice la Milo trattenendo a stento la commozione. “Raffaella, andandose, porta con sè un’epoca, un periodo, un tempo straordinario che non tornerà più e quindi la sua mancanza è grave anche per questo, non solo per la persona fantastica e amatissima da tutti, ma proprio perchè porta via un tempo che non c’è più“, aggiunge l’attrice.

Sandra Milo e il dolore per la morte di Raffaella Carrà

La scomparsa di Raffaella Carrà ha arrecato un grandissimo dolore a Sandra Milo che, nel ricordare l’amica nel salotto di Serena Autieri, non nasconde la sofferenza che sta provando in questo periodo. “Mi viene in mente la canzone di Tiziano Ferro che diceva ‘Raffaella balla a casa mia’. Ecco, ora Raffaella non ballerà più a casa di nessuno e questa è una grande privazione”, dice tra le lacrime la Milo. “Lo so perchè lei è entrata nelle case di tutti gli italiani con la sua dolcezza. E’ un pezzo di noi che va via”, aggiunge la Autieri che ha poi trasmesso un filmato con Sandra Milo e Raffaella Carrà facendo ritrovare il sorriso alla propria ospite.

