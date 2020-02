Sandra Milo, video caduta in diretta a Italia Sì/ Marco Liorni si spaventa e…

Più che per la sua intervista, Sandra Milo sta facendo parlare di sé in questi minuti per la sua caduta a Italia Sì. L’attrice è franata a terra scendendo dal podio di Marco Liorni, che l’ha subito soccorsa. Il conduttore si era avvicinato al podio proprio per aiutarla a scendere, ma evidentemente non è servito, visto che nonostante la mano del giornalista, Sandra Milo è caduta a terra. Mentre Marco Liorni la aiutava a sollevarsi in piedi, dal backstage accorreva un collaboratore, forse un autore. Nel video che circola in rete, e che ovviamente è diventato subito virale, si vede anche sullo sfondo la reazione degli opinionisti. Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa subito si sono alzate per intervenire. Nulla di grave comunque per Sandra Milo, che ha reagito sorridendo, puntando sulla sua proverbiale simpatia. «Quello che ho sempre temuto da quando esiste #ItaliaSi si è avverato oggi con Sandra Milo. Quel podio prima o poi avrebbe fatto danni», ha scritto un utente su Twitter. Marco Liorni invece ha twittato: «Un piccolo incidente per Sandra Milo per fortuna senza nessuna conseguenza… Grande Sandra, sei una roccia! Cuore rosso #ItaliaSì».

SANDRA MILO, CADUTA A ITALIA SÌ: IRONIA SUI SOCIAL

La caduta di Sandra Milo è diventata trend topic su Twitter. «Caduta non di stile, ma stilosamente di #SandraMilo, poco fa da due gradini e non uno a #italiasi !! Si rialza come se nulla fosse, ma un grande spavento di Marco Liorni», scrivono sui social. Un utente ha espresso la sua preoccupazione per le conseguenze della caduta dell’attrice, ma un altro l’ha subito rassicurato: «Per fortuna no, appena si e rialzata ha detto “ora mi rimetto la scarpetta come Cenerentola”». L’ha presa col sorriso e l’ironia con cui sui social stanno del resto commentando la scena. «Ho come l’impressione che per 24/48 ore vedremo ovunque Sandra Milo cadere con le didascalie tipo “io quando scendo dal letto alle 7.00 di mattina”, “io quando sto per afferrare una gioia”». Alberto Dandolo di Dagospia invece ha scherzato così: «Io al primo incontro col tizio che stavo “tampinando” da mesi». E ha pubblicato il video del momento della caduta di Sandra Milo a Italia Sì.





