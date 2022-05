Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ “Siamo due ragazzi normali, siamo umani”

Giulia Stabile: da Amici all’amore con Sangiovanni

Giulia Stabile è la fidanzata di Sangiovanni, ma anche una ballerina di successo. Dalla vittoria ad Amici alla consacrazione in tv. Proprio così, Giulia dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi è entrata di diritto tra i ballerini professionisti del talent show di successo, ma anche nel programma Tu si que vales. Fortemente voluta da Maria De Filippi, Giulia è una delle concorrenti di Amici di maggior successo degli ultimi anni. Non solo, Giulia si è fatta amare dal pubblico del talent anche per la storia d’amore con Sangiovanni nata proprio tra i banchi della scuola televisiva più seguita del piccolo schermo. Una storia che ha fatto sognare milioni di telespettatori, ma che ad un certo punto è diventata un vero e proprio boomerang per entrambi.

Proprio Sangiovanni sui social è scoppiato dicendo: “io e Giulia abbiamo vissuto dentro a quel programma e a quel contesto insieme, vicini, perché abbiamo iniziato a provare un sentimento. Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo”.

Sangiovanni e Giulia Stabile sono una coppia nata nel programma televisivo Amici di Maria De Filippi. La loro storia ha attirato tantissimo la curiosità dei fan, ma anche dei settimanali di gossip creando un clamore mediatico a volte anche deleterio per due giovanissimi ragazzi. Proprio Sangiovanni, il cantante di Farfalle, sui social è scoppiato puntando il dito contro i gossip: “vedo che voi, invece di stare attaccati alla musica e alla danza, di stare attaccati all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati a questo caz** di gossip infinito”. Non solo, il cantante ha aggiunto: “è vero che siamo stati in tv, ma siamo due ragazzi normali, siamo umani e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità”.

La richiesta di Sangiovanni è stata quella di voler spegnare l’attenzione mediatica sulla storia d’amore nata con Giulia Stabile, una storia che hanno deciso di raccontare sempre meno sui social. “Abbiamo deciso di esporci meno sui social e abbiamo scoperto che la privacy è una cosa bellissima, perché possiamo vivere come una coppia normale, con le nostre dinamiche. Il fatto però di essere meno esposti crea in alcune persone una curiosità, a volte morbosa. Ci monitorano, ci cercano, osservano quello che facciamo anche nelle piccole cose per capire che cosa accade tra noi. Questo non è piacevole” – ha precisato il cantante di Malibù.

