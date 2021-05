Sangiovanni, folla al primo instore a Milano/ Video e polemica: “É un Covid party?”

Sono passati solo pochi giorni dalla finale di Amici 2021 che ha incoronato vincitrice Giulia Stabile. Classificatosi secondo, Sangiovanni ha comunque fatto il pieno di premi, a partire dalla vittoria della categoria canto. Finito il percorso nella scuola, per il cantante è arrivato il momento di immergersi nella vita reale e vedere con i propri occhi l’impatto della sua musica sul pubblico. Una prima prova del suo successo è arrivata oggi, martedì 18 maggio, nel corso del suo primo firma copie. Un vero e proprio bagno di folla per il cantante di Amici, ha fatto tappa alla Mondadori in Duomo per incontrare i fan e firmare i suoi dischi. Inutile dire che i pass per partecipare sono andati a ruba e sold out in pochissimo tempo. Tuttavia, proprio la moltitudine di persone presenti all’evento, hanno scatenato le polemiche del web.

Sangiovanni: "Sanremo? Prima il diploma"/ "Io ad Amici grazie a Madame"

Bagno di folla per Sangiovanni al suo primo instore ed è polemica!

Un assembramento di fan quello che si è creato nei pressi del Duomo di Milano. La gran folla di fan di Sangiovanni ha scatenato le polemiche del web che ha trovato le immagini non rispettose delle norme anti-covid. C’è addirittura chi parla di “Covid-party”. Prime polemiche, dunque, per il cantante di Amici che, ricordiamo, dopo Milano sarà atteso a Roma, in piazza Cola di Rienzo, il 19 maggio prossimo e ancora, Bologna, il 25 per finire con Torino il 26 maggio per i prossimi instore.

Amici 2021, Aka7even, Sangiovanni e Deddy: pagelle dei cantanti/ "Sangio" da 9, vittoria e premi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 💘 (@sangiiovaanni)

LEGGI ANCHE:

Sangiovanni, Amici 2021/ Vincitore premio brano più radiofonico con Malibu e premio SIAE

© RIPRODUZIONE RISERVATA