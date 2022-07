Sangiovanni “I capelli non mi piacevano più”, prende le distanza di Albe?/ “Ora sono più curato e pulito”

Sangiovanni e il successo di Farfalle in Spagna

Sangiovanni tra i protagonisti del Tim Summer Hits 2022 con il nuovo singolo Scossa. Intanto il cantante di “Farfalle” si gode il primo successo estero, visto che la versione spagnola del brano è stato certificato disco d’oro in Spagna per le vendite. Una nuova vita per il secondo classificato di Amici che quest’anno ha debuttato anche sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2022 con il brano “Farfalle”. Poco dopo si è mostrato ai fan con un cambio look: tagliandosi i capelli quasi a zero. Come mai? A spiegare questo cambio look ci ha pensato proprio il cantante dalle pagine di Grazia: “tornato da Sanremo sono andato a casa di mia cugina Maria, che si era appena lasciata con il ragazzo. Lei era triste, io stanco morto. Allora le dico: “Senti, andiamo a farci una vacanza io e te”. Non sono mancate le voci che volevano questo cambio di look dovuto alla comparsa ad Amici di Albe spesso accostato come suo “sosia”.

Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ "Il sentimento è nato ad Amici, poi..."

Con la cugina ha un bellissimo rapporto: “siamo cresciuti insieme, abbiamo condiviso qualsiasi cosa. Lei ha un anno più di me, i nostri padri sono fratelli. Abbiamo chiesto anche al resto della famiglia di venire con noi, ma nessuno aveva il passaporto in regola. Tranne mia sorella, che però ha una figlia di un anno, e mio fratello Alberto, che infatti è venuto con me e Maria. La mattina che mi sono svegliato al mare, sono andato a cercare il parrucchiere”.

Sangiovanni diventa disco d'oro in Spagna/ Farfalle spopola all'estero...

Sangiovanni: l’incontro con un’amica di Madame

Sangiovanni dopo Sanremo 2022 ha deciso di darci un taglio. Proprio così: addio ai capelli lunghi per un taglio corto e più gestibile. “I capelli non mi piacevano più. Erano super pesanti, super lunghi. Ora mi sento meglio con me stesso, più curato e pulito” – ha rivelato il cantante durante un’intervista rilasciata a Grazia in cui ha raccontato anche come si è avvicinato al mondo della musica. “Da un giorno all’altro. Avevo 16 anni. In un momento in cui non sapevo a chi dire certe cose, ho scritto la prima canzone che parlava del fatto che non ci fosse nessuno ad ascoltar- mi, se non una specie di entità che mi chiamava durante la notte. Mi ricordo solo il ritornello, faceva: “Chiamami nella notte” o qualcosa del genere” – ha detto il cantante che si è poi ritrovato a casa del vicino a registrare un pezzo.

Blanco e Sangiovanni, niente esami di maturità: perchè?/ Nell'ultimo anno non...

A cambiargli la vita è stato l’incontro con un’amica di Madame: “l’amico di Antonio era amico di una ragazza, che risponde a una mia storia con sondaggio su Instagram: “Musica o moda: che cosa scegliere?”. Le spiego che io voglio lavorare nella moda, e lei: “Pensavo facessi musica, ho sentito il tuo pezzo e spacca”. Questa ragazza era amica di Madame (la cantautrice Francesca Calearo, ndr) e mi ha portato in studio da lei. Madame ha ascoltato la canzone, se ne è innamorata, ne abbiamo registrata un’altra insieme. Poi mi ha detto: “Se sei pronto, ti aiuto io”. E mi ha presentato alla casa discografica”. Poco dopo è arrivato Amici di Maria De Filippi e il grande successo con Malibù.











© RIPRODUZIONE RISERVATA