Sangiovanni nuova ragazza dopo Giulia Stabile?/ Ecco con chi avrebbe voltato pagina

Sangiovanni e Giulia Stabile non hanno mai pubblicamente confermato la rottura, ma le loro dichiarazioni e i silenzi social sono molto più eloquenti di tante parole. La giovane coppia si è conosciuta tra i banchi di Amici, e dopo diversi anni d’amore hanno deciso di separarsi prendendo ognuno strade diverse.

Secondo l’indiscrezione di Alessandro Rosica, il cantante avrebbe già voltato pagina frequentando un’altra ragazza: “Sangiovanni si starebbe frequentando con una sua follower appena conosciuta. Mentre Giulia pensa solo al lavoro ed è single” scrive l’esperto di gossip. La ballerina, dunque, avrebbe in mente solo la carriera anche se alcuni fan sono convinti ci sia una simpatia particolare con il ballerino Alessio Cavaliere. I due hanno, però, più volte ribadito che tra loro è nata solo una bellissima e profonda amicizia.

Non esiste una conferma ufficiale della rottura tra i due ex allievi di amici, ma molti sono gli indizi che lo suggeriscono. Tra questi le ultime dichiarazioni della ballerina tra le pagine di Grazia: “Lui è e resterà per sempre il mio primo, grande amore”.

A dare maggiori dettagli sulla fine della storia della coppia, ci ha pensato Alessandro Rosica che ha sottolineato: “Nessun tradimento, solo progetti totalmente diversi. Ciò che mi stupisce è la loro maturità“. L’esperto di gossip ha elogiato la coppia che, nonostante la separazione, è riuscita a “rimanere in ottimi rapporti, ma intraprendendo strade diverse“. Dalle ultime indiscrezioni, sembra che Sangiovanni stia già conoscendo un’altra ragazza; che questo possa minare “gli ottimi rapporti” tra i due ex? Al momento non ci sono conferme, ma solo soffiate non ufficiali. Bisognerà attendere di più per nuove rivelazioni.

