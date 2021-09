Sangiovanni/ Ospite a “Da Grande”: rumours sulla fine del rapporto con Giulia Stabile ma…

Sangiovanni, ospite oggi “Da Grande” su Rai Uno, lo abbiamo lasciato nella scorsa edizione di Amici a duellare al televoto con Giulia Stabile: alla fine ha vinto la ballerina, ma il loro percorso è proseguito mano nella mano. La loro love story nella scuola ha appassionato i telespettatori che hanno continuato a interessarsi alla relazione anche una volta finito il talent. Da un po’ di tempo i due non sono presenti più insieme sui social e i fan si stanno chiedendo che fase stia vivendo il loro rapporto.

Ad alimentare le chiacchiere è stata l’assenza di Sangiovanni alla festa di Deddy, alla quale Giulia ha partecipato accompagnata da Rudy Zerbi. La ballerina di recente ha rilasciato un’intervista al sito Whoopsee.it spiegando che la relazione sentimentale con Sangiovanni va a gonfie vele, ma entrambi hanno deciso di allontanare la loro vita privata dai social perché il rapporto sta diventando “un po’ tossico“. Anche Sangiovanni ha espresso il desiderio di allontanare la sua storia dai social e parlando di Giulia ha detto: “Ci vediamo poco. Il gossip mi dà fastidio“.

Sangiovanni: voci incontrollate sulla fine della storia con Giulia

Il 24 settembre è uscito il singolo “Raggi gamma” che farà parte del prossimo disco di Sangiovanni. Il nuovo album è praticamente finito, l’artista deve soltanto scegliere le canzoni. Per ora non sembra che il giovane farà parte dei concorrenti della prossima edizione del Festival di Sanremo: Sangiovanni pare essere poco interessato alla kermesse musicale, ma non è detto non cambi idea. L’interprete ha definito Maria De Filippi un punto centrale della sua vita artistica: ogni volta che compone una canzone la fa ascoltare alla presentatrice per ottenere qualche consiglio. Nel frattempo l’artista vicentino non sta perdendo tempo, pochi giorni fa ha postato un frame di “Raggi gamma” per la gioia dei suoi 1,5 milioni di followers su Instagram.

L’Ep di Sangiovanni pubblicato a maggio ancora è sulla cresta dell’onda sia nelle vendite che in streaming. I video dei suoi inediti sono tra i più visitati in Italia e dal punto di vista professionale sta vivendo un periodo davvero eccezionale. La scorsa settimana il gossip è stato alimentato per l’assenza del cantante alla prima puntata di Amici dove ha partecipato Giulia che oltretutto ha dovuto riconsegnare la coppa. Molti hanno pensato che l’assenza del cantante fosse dovuta a una crisi sentimentale con la ballerina, invece il cantante era impegnato in un concerto e lo ritroveremo come ospite del talent nella puntata di domenica 26 settembre dove presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “Raggi Gamma”.



