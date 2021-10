Sangiovanni scatena la gelosia di Giulia Stabile/ Lei: “Basta che non si bacia con..”

Sangiovanni e Giulia Stabile, dopo essersi innamorati nella scuola di Amici, hanno deciso di vivere la propria storia d’amore lontano dai social proteggendo il sentimento che stanno vivendo e che sta diventando sempre più importante. Nelle scorse ore, tuttavia, i due sono tornati a far sognare i fans. Tutto è accaduto con l’intervista che Sangiovanni ha rilasciato a Radio Deeejay. Il giovane cantautore ha presentato Raggi Gamma il 6 ottobre ai microfoni di Say Waaad?!.

Sangiovanni, negli studi di Radio Deejay, si è presentato con un mazzo di fiori per Wad che promette di baciarlo sulla bocca a fine puntata. La promessa di Sangiovanni a Wad ha scatenato la gelosia di Giulia Stabile che stava seguendo l’intervista del fidanzato da casa e che ha commentato il tutto su Twitter scatenando i commenti dei followers.

Sangiovanni e Giulia Stabile: il commento della ballerina su Twitter

Giulia Stabile, oltre ad essere la fidanzata di Sangiovanni, è anche la sua prima fan. In occasione dell’intervista del fidanzato a Radio Deejay per presentare il suo singolo Raggi Gamma, ha esortato tutti i followers a seguire l’intervista in radio e in tv.

“Sapete tutti benissimo che a prescindere dalla nostra relazione supporto Sangiovanni anche perché lo ammiro tanto, quindi se siete a casa vi consiglio di ascoltare cos’ha da dire”, ha scritto su Twitter Giulia. Poi, riferendosi alla promessa di Sangiovanni di baciare Wad, ha aggiunto: “Basta che Sangio non si baci con Saywad”. “C’eravamo quasi però eh”, ha commentato Wad.



sapete tutti benissimo che a prescindere dalla nostra relazione supporto sangio anche perché lo ammiro tanto, quindi se siete a casa vi consiglio di mettere in tv il 69 oppure in macchina radio deejay per ascoltare cos’ha da dire😊💕 pic.twitter.com/gaKuJ6CfQv — Giulia Stabile (@giuliast4bile) October 6, 2021





