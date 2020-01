Sanremo 2020, cantanti e titoli canzoni/ Amadeus in diretta la lista completa con sorpresa…

E’ ufficialmente partito il countdown per la 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020. Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, durante la diretta de “I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italiana” ha rivelato i nomi dei 24 concorrenti big che, dal prossimo 4 febbraio 2020, si contenderanno la vittoria sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Una lunga notte che vede il presentatore diviso tra l’impegno della Lotteria Italia e l’annuncio dei big in gara a Sanremo 2020 suddivisi in gruppi da quattro.

Bugo, Morgan, Alberto Urso, Tosca e Rita Pavone a Sanremo 2020

I primi ad essere annunciati sono Bugo e Morgan che canteranno sul palco del Festival di Sanremo 2020 il brano “Sincero“. Una strana accoppiata quella dei due cantautori che lo stesso Amadeus presenta dicendo “che coppia”. Poi è la volta di Alberto Urso presentato come “il tenore dagli occhi di ghiaccio”. Il vincitore di Amici 18 arriva sul palco e ringrazia tutti: “grazie di cuore” e poi ironizza sulla temperatura in studio visto che lo scorso Capodanno è stato uno dei protagonisti de “L’Anno che verrà” presentato da Amadeus in diretta da Potenza. “Qui fa più caldo rispetto a Capodanno” dice scherzando e poco dopo presenta il titolo della canzone in gara: si tratta de “Il sole a est“. L’annuncio dei Big di Sanremo 2020 prosegue con la prima sorpresa della serata: Tosca. Il conduttore racconta un aneddoto: “posso solo dire che ho avuto il piacere di chiamare tutti i cantanti per avvisarli che partecipavano a Sanremo. Per due giorni l’ho dovuta convinta che non fosse uno scherzo, credeva che fosse uno scherzo di Fiorello”. La cantante sul finale rivela il titolo del brano “Ho amato tutto“. A chiudere il primo quartetto dei Big in gara alla 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo è Rita Pavone. Si tratta di un’altra grande sorpresa del Sanremo di Amadeus. La cantante di “Cuore” ricorda: “1972 è l’ultima volta in gara a Sanremo e avevo un pezzo bellissimo” e poi rivela il titolo del brano “Niente (Resilienza 74)“.

Piero Pelù, Elodie, Le Vibrazioni, Riki e Rancore a Sanremo 2020

Amadeus torna al centro del palcoscenico per annunciare il secondo blocco dei big in gara al Festival di Sanremo 2020. “Oltre 7 milioni di dischi venduti, nel 2020 celebra i 40 anni di carriera e si prepara ad infiammare con il suo rock il palco di Sanremo” – dice il conduttore che presenta Piero Pelù. L’ex voce dei Litfiba rivela: “sono emozionato come un esordiente, è la prima volta che vengo a cantare in gara. E’ una canzone che dedico al mio nipote che a solo 3 anni, ma la dedico a tutte le persone che hanno voglia di rinascere ogni volta. La canzone si intitola “Gigante“. Prosegue la lista con Elodie presentata così dal conduttore: “reduce da un 2019 trionfale, fatto di hit radiofoniche, dischi di platino, duetti di successo, ha dimostrato di essere in grado di cantare qualsiasi stile e lei è bellissima”. Fasciata in un completo rosso la ex voce di Amici dice: “speriamo bene”e rivela il titolo del brano “Andromeda“. Poi è la volta di una band: Le Vibrazioni di Francesco Sarcina che approdano a Sanremo con il brano “Dov’è“. La lista prosegue con Riki, ex cantante di Amici, che arriva a Sanremo per la prima volta con “Lo sappiamo entrambi“. Infine è la volta di un rapper romano che torna a Sanremo dopo la partecipazione con Daniele Silvestri. Questa volta però sarà da solo: si tratta di Rancore, che sul palco dell’Ariston canterà “Eden“.



