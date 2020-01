Sanremo 2020, duetti e cover/ Enrico Nigiotti con Cristicchi, Achille Lauro…

Per celebrare i settant’anni del Festival di Sanremo, durante la terza serata in onda, giovedì 6 febbraio, i 24 big in gara si esibiranno in duetto con ospiti italiani o stranieri sulle note delle canzoni che hanno fatto la storia del Festival. Tra i brani scelti, l’unico che non ha mai affrontato la giuria di Sanremo è “Non succederà più” di Claudia Mori che è stata ospite nel 1982 e che sarà eseguita da Elettra Lamborghini con Myss Keta. Tra le cover spicca anche “Vado al massimo” di Vasco Rossi, brano scelto da Junior Cally, il rapper mascherato che è stato bersagliato dalla critiche. Tra i brani che saranno protagonisti al Teatro Ariston, inoltre, ci sono anche “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini, “Piazza grande” di Lucio Dalla, Cuore Matto di Little Tony, 24mila baci di Adriano Celentano e così via. Tra i nomi degli ospiti, invece, spiccano quelli di Ornella Vanoni, Simone Cristicchi, Arisa e così via.

SANREMO 2020, TUTTE LE COVER E I DUETTI: GLI OSPITI ITALIANI E STRANIERI

Sarà una grandissima serata quella del 6 febbraio che riporterà al Teatro Ariston, per il Festival di Sanremo 2020, alcuni dei nomi protagonisti degli ultimi anni. Tornerà all’Ariston, infatti, Simone Cristicchi che, dopo essere stato ospite di Ermal Meta e Fabrizio Moro nel 2018, l’anno scorso ha partecipato alla gara con il brano “abbi vura di me”. Quest’anno tornerà per duettare con Enrico Nigiotti che, come cover, ha scelto “Ti scattregalerò una rosa”, canzone vincitrice del 57esimo Festival di Sanremo. Ecco, dunque, tutti i duetti:

Anastasio

Spalle al muro (Renato Zero, Sanremo 1991)

Piero Pelù

Cuore matto (Little Tony e Mario Zelinotti, Sanremo 1967)

Elodie con Aeham Ahmad

Adesso tu (Eros Ramazzotti, Sanremo 1986)

Elettra Lamborghini con Myss Keta

Non succederà più (Claudia Mori, ospite a Sanremo 1982)

Giordana Angi

La nevicata del ’56 (Mia Martini, Sanremo 1990)

Diodato

24mila baci (Adriano Celentano e Little Tony, Sanremo 1961)

Raphael Gualazzi con Simona Molinari

E se domani (Fausto Cigliano e Gene Pitney, Sanremo 1964)

Francesco Gabbani

L’italiano (Toto Cutugno, Sanremo 1983)

Alberto Urso con Ornella Vanoni

La voce del silenzio (Tony Del Monaco e Dionne Warwick, Sanremo 1968)

Marco Masini con Arisa

Vacanze romane (Matia Bazar, Sanremo 1983)

Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi

Ti regalerò una rosa (Simone Cristicchi, Sanremo 2007)

Michele Zarrillo con Fausto Leali

Deborah (Fausto Leali, Sanremo 1968)

Rita Pavone con Amedeo Minghi

1950 (Amedeo Minghi, Sanremo 1983)

Tosca con Silvia Perez Cruz

Piazza grande (Lucio Dalla, Sanremo 1972)

Achille Lauro con Annalisa

Gli uomini non cambiano (Mia Martini, Sanremo 1992)

Bugo e Morgan

Canzone per te (Sergio Endrigo e Roberto Carlos, Sanremo 1968)

Irene Grandi con Bobo Rondelli

La musica è finita (Ornella Vanoni e Mario Guarnera, Sanremo 1967)

Le vibrazioni con Canova

Un’emozione da poco (Anna Oxa, Sanremo 1978)

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta

Si può dare di più (Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri, Gianni Morandi,Sanremo 1987)

Junior Cally con i Viito

Vado al massimo (Vasco Rossi, Sanremo 1982)

Paolo Jannacci con Francesco Mandelli

Se me lo dicevi prima (Enzo Jannacci,Sanremo 1989)

Pinguini tattici nucleari

Papaveri e papere (Nilla Pizzi, Sanremo 1952), Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli e Gene Pitney, Sanremo 1966), Gianna (Rino Gaetano, Sanremo 1978), Sarà perché ti amo (Ricchi e Poveri, Sanremo 1981), Una musica può fare (Max Gazzè, Sanremo 1999), Salirò (Daniele Silvestri, Sanremo 2002), Sono solo parole (Noemi, Sanremo 2012), Rolls Royce (Achille Lauro, Sanremo 2019)

Rancore con Dardust e La rappresentante di lista

Luce (tramonti a nord est) (Elisa, Sanremo 2001)

Riki con Ana Mena

L’edera (Nilla Pizzi e Tonina Torrielli,Sanremo 1958)

Nei prossimi giorni saranno, infine, svelati i nomi degli ultimi ospiti musicali che affiancheranno i cantanti in gara.





