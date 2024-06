Diletta Leotta e Loris Karius, matrimonio da sogno a Vulcano/ Invitati Vip e 3 giorni di festa: i dettagli

Diletta Leotta e Loris Karius, matrimonio a Vulcano tra ospiti e invitati VIP

Lo scorso sabato, il 22 giugno 2024, Diletta Leotta e Loris Karius hanno celebrato il matrimonio in una cerimonia da sogno alle Isole Eolie. Le nozze e il successivo ricevimento sono stato organizzati presso il Therasia Resort sull’isola di Vulcano in Sicilia, regione natia della conduttrice di Dazn, in compagnia della figlia Aria e di ben 160 invitati: è il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola, a ricostruire i giorni di festa della coppia prima e dopo le nozze, attraverso alcune immagini inedite che ritraggono il loro weekend da sogno.

Lei in un vestito bianco da favola con un lungo velo ricamato e la scritta “All I Ever Wanted“, lui in smoking con giacca color panna e pantalone scuro: la coppia ha sfoggiato il miglior look per il giorno più importante della loro vita e di fronte alla presenza di numerosissimi ospiti, anche VIP. Da Chiara Ferragni a Michelle Hunziker con Aurora Ramazzotti, ma anche Elisabetta Canalis con il compagno Georgian Cimpeanu, Elena Barolo, Eleonora Berlusconi e Federica Fumagalli, oltre ad Elodie e Andrea Iannone, apparsi sorridenti e più innamorati che mai dopo le recenti voci di crisi.

Matrimonio Diletta Leotta e Loris Karius: 3 giorni di amore e festeggiamenti

Diletta Leotta e Loris Karius, in occasione del matrimonio, hanno organizzato un weekend da sogno coinvolgendo tutti gli invitati. Come ricostruito da Chi, il venerdì sera è stato organizzato un White Party nuziale mentre il sabato, al pomeriggio, la combriccola è andata al largo della ex cava di Pomice di Lipari su uno yacht, dove si sono divertiti tra tuffi in mare e tintarelle; tra le foto pubblicate dal settimanale, si vedono Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti posare sotto il sole di fronte ad una Chiara Ferragni versione “fotografa”.

Il sabato sera, poi, è stato celebrato il matrimonio al calar del sole, cui ha fatto seguito un fastoso ricevimento sempre nello stesso resort. I festeggiamenti sono proseguiti poi la domenica, primo giorno da neo-sposini per Diletta Leotta e Loris Karius; su un altro yacht la conduttrice e il calciatore hanno preso il largo, lei in bikini nero, lui in boxer e t-shirt nera, con gli amici intorno a Lipari, per poi fare ritorno a terra nel resort. Un lungo, lunghissimo weekend di festeggiamenti per la coppia che, dopo essere diventati genitori di Aria un anno fa, hanno ora coronato il loro amore con il passo più importante.











