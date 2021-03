Sanremo 2021 ospiti prima serata 2 marzo/ Matilda De Angelis, Diodato, Bertè e…

Il Festival di Sanremo 2021 aprirà ufficialmente i battenti domani, martedì 2 marzo, con la prima ricca serata che, secondo le previsioni del conduttore Amadeus non chiuderà prima dell’1.30 di notte. C’è grande attesa in vista della puntata di esordio della kermesse canora, giunta alla sua 71esima edizione, non solo in vista della rivoluzione imposta dalla pandemia ma anche per gli ospiti che si alterneranno ai cantanti in gara sull’ambito palcoscenico dell’Ariston. In occasione della conferenza stampa di apertura che si è tenuta oggi 1 marzo, Amadeus ha annunciato i nomi dei protagonisti confermati della prima serata.

Nella puntata inaugurale del Festival, martedì 2 marzo troveremo nei panni di co-conduttrice Matilda De Angelis, giovane attrice 25enne reduce dal grande successo della serie tv americana ‘The Undoing’ che affiancherà il padrone di casa Amadeus dopo il forfait di Naomi Campbell, precedentemente annunciata ma poi impossibilitata a giungere in Italia “a causa delle nuove restrizioni Usa che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi dopo Schengen ai cittadini non americani”. Sua degna sostituta, l’attrice nostrana si è detta al settimo cielo e dopo l’esperienza sul set con Nicole Kidman è pronta a temute scale dell’Ariston rispetto alle quali ha confidato a Repubblica: “Spero di non cadere!”.

SANREMO 2021 TUTTI GLI OSPITI DELLA PRIMA SERATA

Ad aprire ufficialmente la prima serata del Festival di Sanremo 2021 sarà però Diodato, con la sua canzone “Fai Rumore”, vincitrice della scorsa edizione condotta sempre da Amadeus. Il cantante pugliese purtroppo a causa del Covid non ha potuto partecipare all’Eurovision ed in merito, durante la conferenza, Fasulo ha spiegato di aver chiesto alla direzione artistica della manifestazione di dare un’occasione al giovane artista: “Diodato, grazie alla sua splendida arte e alla splendida esibizione all’Arena di Verona, ha avuto una eco molto grande. Per ora ci hanno risposto picche”. Nella prima serata spazio anche alla grande Loredana Bertè che si allieterà con le sue straordinarie performance.

Sul palco dell’Ariston anche l’infermiera Alessia Bonari diventata il simbolo della lotta contro il Covid per via della foto diventata virale e che mostrava i segni sul viso della mascherina e della sofferenza nel corso della prima drammatica ondata della pandemia. Tra gli altri ospiti anche la Banda della Polizia con Stefano Di Battista e Olga Kapranova. Ovviamente ci saranno anche i “volti fissi” del Festival, a partire da Fiorello, spalla destra di Amadeus e fortemente voluto da quest’ultimo, ma anche Achille Lauro e Zlatan Ibrahimović che saranno presenti in tutte e cinque le serate della kermesse. Lauro, in particolare, sarà l’ideatore di una serie di quadri che coinvolgeranno alcuni volti celebri, da Emma Marrone a Monica Guerritore, lo stesso Fiorello, Claudio Santamaria e Francesca Barra (l’ordine è chiaramente casuale). Ancora mistero, invece, su ciò che farà il calciatore.



