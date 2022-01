Sanremo 2022, Festival news/ Ultime notizie, al via da stasera il PrimaFestival

Inizia di fatto oggi il preambolo del Festival di Sanremo 2022. Da questa sera, subito dopo il Tg1, il telegiornale di Rai Uno, scatterà infatti il PrimaFestival, show che va in onda per il sesto anno consecutivo. Si tratta, come molti di voi sapranno, di una striscia quotidiana in onda dalle ore 20:30 fino all’inizio del vero e proprio Festival, che racconta curiosità, aneddoti ed esclusive sulla kermesse della canzone italiana.

Cristiano Malgioglio conduttore su Rtl 102.5/ "Finalmente Sanremo" debutta martedì

Il programma va in onda in diretta dal Glass Studio, lo studio di vetro che si trova di fronte al Teatro Ariston, e quest’anno sarà condotto da Roberta Capua, negli scorsi giorni positiva al covid, quindi Ciro Priello dei comici The Jackal, già visto in Lol – Chi ride è fuori, e infine l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratellp Vip, Paola Di Benedetto, radiopresentatrice di Rtl 102.5. Ovviamente ogni sera si racconterà il dietro le quinte, notizie in anteprima, scoop di gossip e molto altro ancora sul più grande evento musicale italiano dell’anno. E con l’avvio del PrimaFestival sale altissima l’attesa del vero e proprio show che scatterà fra circa 72 ore, martedì uno febbraio.

Ornella Muti rifiuta Giorgio Armani per abiti Sanremo/ Naike Rivelli: "Vecchia moda…"

FESTIVAL DI SANREMO 2022 NEWS E ULTIME NOTIZIE: LA CLASSIFICA SOCIAL DEI CANTANTI

Molti stanno già domandandosi, come da tradizione, chi sarà il vincitore di Sanremo 2022, e alcuni hanno cercato di ipotizzare il trionfatore analizzando la sua attività social. Del resto l’anno scorso la coppia Fedez-Francesca Michielin, fu spinta moltissimo dai follower del duo, soprattutto dai milioni di seguaci dell’artista meneghino marito di Chiara Ferragni. Ebbene, in cima alla lista dei “più social”, forse un po’ a sorpresa, c’è Gianni Morandi, che vanta ben 4 milioni e mezzo di fan fra Facebook, Instagram, Twitter e TikTok.

Beppe Vessicchio positivo al Covid/ A rischio la sua presenza a Sanremo 2022?

Non è la community più grande in assoluto visto che Emma ha circa 12 milioni di follower, ma senza dubbio quella più attiva e più coinvolgente tenendo conto di click, commenti e interazioni varie. Si difendono molto bene anche Mahmood e Blanco, due dei grandi protagonisti della musica degli ultimi anni, così come Achille Lauro ed Elisa. In generale la top 10 dei più attivi è caratterizzata soprattutto dai giovani, ad eccezione del caso Morandi. Gli altri due “over”, Massimo Ranieri e Iva Zanicchi, contano rispettivamente 462mila follower e 328mila, ma fanno meglio di Sangiovanni, Matteo Romano, Tananai e Yuman.



© RIPRODUZIONE RISERVATA