Sanremo 2022, Festival news/ Ultime notizie: dopo la sfilata sul carpet, show al via

E’ tutto pronto, sta per cominciare lo show, e questa sera finalmente inizierà il Festival di Sanremo 2022. Dopo settimane di chiacchiere, indiscrezioni, anticipazioni, smentite e ufficializzazioni, attorno alle ore 21:00 scatterà la prima puntata di quello che resta lo spettacolo musicale più amato dagli italiani, e nel contempo, lo show televisivo più visto dell’anno. Ieri c’è stata la tradizionale sfilata sul red carpet, che quest’anno è diventato green grazie ad Eni e al tappeto “ambientalista”. Da Mahmood a Iva Zanicchi passando per Gianni Morandi, i 25 concorrenti (tranne Ranieri che aveva registrato una gag con il Tg1), hanno passeggiato per le vie del centro di Sanremo, lanciando fiori, sfilando, salutando il pubblico.

Saranno cinque giorni molto intensi, durante i quali si esibiranno 25 big (quest’anno niente nuove proposte), alternandosi ovviamente ai super ospiti (ma niente stranieri per via del covid), fra cui Checco Zalone, Laura Pausini e molti altri ancora, oltre ai soliti sketch che si verranno a creare fra Amadeus e la sua spalla amata, Fiorello. Quest’ultimo sembrava destinato a non prendere parte all’evento, ma negli scorsi giorni ha rotto gli indugi, facendo appunto la sua presenza nella città dei fiori, e confermando quindi di essere all’Ariston per il terzo anno consecutivo al fianco dell’amico da una vita.

Sarà un Festival di Sanremo 2022 della quasi normalità nel senso che dopo un anno di restrizioni dovute al covid, che hanno visto per la prima volta nella storia dello show l’assenza del pubblico in sala, si cercherà di vivere la kermesse appunto “normalmente”, rispettando tutte le regole anti covid ma nel contempo, provando a dimenticare per almeno cinque giorni la pandemia che ormai da due anni ci attanaglia. «Io sono a favore dei vaccini – ha detto ieri in conferenza stampa Amadeus – l’ho più volte detto pubblicamente. Ho fatto tre dosi, conosco bene l’importanza di certi temi ma non parleremo espressamente di pandemia. Vogliamo avere l’ambizione di provare a guardare oltre, in questo festival».

FESTIVAL DI SANREMO 2022, NEWS E ULTIME NOTIZIE, COLETTA: “CINQUE SERATE DI EVASIONE”

Sulla stessa linea di pensiero il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta: «C’è davvero il desiderio – le sue parole riportate da IlSole24Ore.it – di consegnare alla platea televisiva uno show in cinque serate di evasione». E ancora: «C’è un’espressione massima del Festival di Sanremo, che quest’anno è veramente un festival per tutti. Si incontrano i nostri bisogni primari, la voglia di incontrarsi, di innamorarsi, di riabbracciarsi, cercando disimpegno pur nella consapevolezza. A partire da queste 25 canzoni ci sarà questo mandato, il desiderio di unione. Mentre guardavo le prove vedevo lo stare insieme di vecchie glorie e di nuove leve, c’è la memoria e il futuro, e il lampante desiderio di stare insieme per fare qualcosa di bello». A questo punto non ci resta che iniziare realmente il conto alla rovescia: il Festival di Sanremo 2022 sta per cominciare.



