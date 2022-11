Sanremo 2023 di Amadeus, cantanti e ospiti nel cast/ Dall’Ucraina, Kalush Orchestra?

Sanremo 2023, una kermesse anche politica: spunta The Kalush Orchestra, oltre i primi vociferati Big come LDA

Si avvicina sempre di più il via alla messa in onda del Festival di Sanremo 2023 e Amadeus pensa al cast dell’evento, dando priorità a The Kalush Orchestra. Uno spazio TV filantropico e di rilevanza sociale, geopolitico e global, quello che intende ritagliarsi il numero uno di Sanremo 2023, confermato alla direzione della kermesse della Canzone italiana per il suo quarto Festival consecutivo, come trapela dalle pagine del nuovo numero di Oggi magazine. Visti i tempi odierni segnati dalla guerra che vede contrapporsi Russia e Ucraina, Amadeus sembra essere più che mai intento a lanciare un messaggio di invito all’unità e alla pace tra le nazioni, attraverso il linguaggio globale della musica e i testi in italiano delle canzoni ammessi alla gara, su cui si fonda la kermesse con sede il Teatro Ariston della riviera ligure. Che Sanremo 2023 possa assumere i tratti di un evento dal messaggio politico non é un’ipotesi azzardata, o almeno questo é stando a quanto anticipato dalla fonte magazine, secondo cui Amadeus (60 anni e non sentirli, ndr) starebbe lavorando H24 per la definizione del cast dei partecipanti all’evento TV, la cui messa in onda é prevista dal 7 all’11 febbraio 2023, in chiaro su RaiUno e in streaming sul sito Raiplay. E tra un’idea e l’altra il direttore artistico nonché conduttore di Sanremo 2023 pensa di ospitare all’evento la Kalush Orchestra, band di Kiev, nota ai più tra i fruitori di musica per essersi aggiudicata la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2022. Tra gli spoiler TV, si apprende in definitiva che siano in corso le trattative avviate da Amadeus per l’ingaggio nel cast di Sanremo 2023, della Kalush Orchestra, tra gli ospiti, quindi. Una indiscrezione importante, che va ad aggiungersi alla già preannunciata co-conduzione al fianco di Amadeus, al Festival, di Gianni Morandi e Chiara Ferragni, la quale presenzierà al Teatro nella prima e l’ultima serata sanremese.

E, intanto, impazza nel web il totonomi dei papabili concorrenti e ospiti di Sanremo 2023, voluto dal pubblico TV. Spiccano in particolare, tra i nomi più richiesti dai telespettatori attivi via social, Luca D’Alessio in LDA e il padre d’arte Gigi D’Alessio. Il debutto sanremese del cantautore 19enne, LDA, é fortemente richiesto dal popolo del web in prospettiva di Sanremo 2023, sia nell’ipotesi di una partecipazione in solitaria che in una possibile collaborazione dell’ex Amici 21 con il padre del giovane, Gigi D’Alessio, cantautore di Mon amour e ambasciatore della musica napoletana di risonanza internazionale. Che LDA e Gigi D’Alessio possano sancire un’alleanza artistica a Sanremo 2023?

LDA é gettonatissimo nel totonomi dei papabili concorrenti di Sanremo 2023: Britney Spears ospite speciale?

Il totonomi dei possibili concorrenti big di Sanremo 2023, quando si avvicina la data di scadenza delle candidature per un posto nel cast della kermesse (fissata per il 28 novembre 2022), per The Pipol prevede i seguenti nomi, tra cui LDA ( che é ora coinvolto in una polemica web su Amici 2022)

Lazza;

Marco Mengoni;

Ariete;

Vasco Brondi;

Raf;

Paola & Chiara;

Fausto Leali;

Elodie;

Manuel Agnelli;

Levante;

Nada;

LDA (Luca D’Alessio);

Luigi Strangis;

Giorgia;

Madame;

Tananai;

Rosa Chemical;

Bresh;

Edoardo Vianello.

Per la quota ospiti internazionali speciali di Sanremo 2023, inoltre, può ormai dirsi risaputo che Amadeus abbia da tempo nel cassetto il sogno di portare sul palco sanremese The Legendary Britney Spears. La Pop Princess e figlia metaforica di Michael Jackson e Madonna é tornata a regnare sovrana e indiscussa nell’industria musicale, prendendo parte a Hold me closer, il duetto fortemente voluto con lei da dir Elton John e di cui é appena uscita tra le altre, la versione acoustic. Hold me closer, con il suo recente rilascio, segna la #1 nelle classifiche iTunes di oltre 40 Paesi nel mondo, conquistandosi il vertice della Worldwide iTunes Top Song, la classifica iTunes mondiale. Ma non é tutto. Perché tra gli ospiti International a Sanremo 2023 potrebbe confermarsi anche OneRepublic, che in un intervento agli MTV Europe Music Awards fanno sapere: “Torneremo presto in Italia, credo a inizio anno. Sanremo? Si, penso proprio di si. Ne stiamo parlando con la nostra etichetta discografica. So che il festival di Sanremo è una manifestazione molto importante per tutti voi. Sono contento di tornare. Non solo il festival, l’estate prossima ho in programma di passare un mese di vacanza in Italia”.

