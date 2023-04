Sanremo 2023: flop della “contro-programmazione” Mediaset/ “Amici 22 si sposta…”

Giuseppe Candela su Twitter: “Mediaset ammette il fallimento dell’operazione…”

Sono trascorse diverse settimane dal tradizionale appuntamento con il Festival di Sanremo ma diversi temi continuano ad essere di grande attualità. Al di là delle questioni interne alla trasmissione; tra dissenso rispetto ai contenuti e polemiche da corredo, un tema piuttosto dibattuto nel corso delle settimane è stata una scelta “particolare” della Mediaset. L’azienda di Cologno Monzese aveva infatti deciso di ribattere alla programmazione della kermesse senza modificare il proprio palinsesto.

Nel corso delle 5 giornate del Festival di Sanremo 2023, le reti Mediaset hanno mandato in onda tutti i programmi di punta nel tentativo di dare battaglia a colpi di “audience” alla kermesse che di norma attira percentuali di share irripetibili. Ebbene, settimane dopo la scelta, pare che sia arrivato un feedback ufficiale su quello che è stato l’esito della controprogrammazione di Mediaset “contro” il Festival di Sanremo 2023. A riportare l’esito poco felice della strategia televisiva dell’azienda di Piersilvio Berlusconi è stato il giornalista Giuseppe Candela con un post su Twitter.

Mediaset dopo il “flop” di Sanremo 2023: “Publitalia annuncia la ritirata contro l’Eurovision”

“Mediaset ammette il fallimento dell’operazione: controprogrammazione Sanremo”. Inizia così il post su Twitter di Giuseppe Candela volto a confermare le notizie poco confortanti della strategia televisiva adottata in risposta al tradizionale appuntamento con la kermesse canora. In particolare, Mediaset aveva provato a ribattere allo spettacolo sul palco dell’Ariston senza rimandare l’appuntamento con il Grande Fratello Vip e C’è posta per te, appuntamenti che di norma ottengono buoni risultati in termini di audience. Le cose però, vista la concorrenza del Festival di Sanremo 2023, sono andate in maniera non proprio ottimale.

“Publitalia annuncia la ritirata contro il (meno temibile) Eurovision. La finale di Amici si sposta alla domenica sera“. Si conclude così il post di Giuseppe Candela su Twitter che menziona anche l’azienda che si occupa della programmazione pubblicitaria delle reti Mediaset. Stando alle sue parole, il cattivo esito della strategia “contro” il Festival di Sanremo avrebbe spinto l’azienda a cambiare rotta rispetto all’appuntamento, seppur meno seguito, dell’Eurovision Song Contest. Tra l’altro, Amici di Maria De Filippi non è nuovo a cambi di programmazione in vista dell’appuntamento canoro – come tra l’altro accaduto lo scorso anno – anche se nelle scorse stagioni un tentativo c’è stato.











