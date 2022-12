Sanremo 2023, la quarta serata é gara cover/ Cambia il regolamento per i Big

Sanremo 2023, cambia il regolamento del Festival: le ultime anticipazioni tv

Manca sempre meno alla data di inizio di Sanremo 2023 e, intanto, si rilevano delle novità per ciò che concerne il regolamento della kermesse, relative alla quarta serata sanremese. Il 73esimo Festival della Canzone italiana, nonché il quarto consecutivo ad essere diretto e condotto da Amadeus, presenta dei cambiamenti come da disposizioni del regolamento previsto per ciò che concerne la gara delle cover.

La penultima serata di Sanremo 2023 datata 10 febbraio 2023, nel dettaglio, a differenza di quanto accadeva alla 72esima edizione del Festival, consente ai 28 artisti concorrenti Big di poter attingere al repertorio nazionale e internazionale di brani originali che in musica siano stati pubblicati nel periodo compreso nelle decadi a cavallo tra gli anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000. Mentre a Sanremo 2022 da parte dei Big si poteva attingere al repertorio, nazionale e internazionale, comprensivo di canzoni che si rilevassero pubblicate nella linea del tempo a partire dagli anni ’60 fino alla decade degli anni ’90.

Gli artisti Big possono proporre la cover personalizzata di una canzone di risonanza nazionale o internazionale che sia stata pubblicata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1960 e il 31 dicembre 2009, così come ripreso nelle ultime ore sul sito ufficiale adibito per l’atteso evento di Sanremo 2023.

I Big scelgono il duetto per la gara cover di Sanremo 2023

Inoltre, il rinnovato regolamento del Festival consente ai concorrenti Big di potersi cimentare nella cover di un proprio brano, che sia edito nel periodo temporale indicato -quindi tra gli anni ’60 e gli anni ‘2000- ed obbligatoria é inoltre, sempre per i concorrenti, la scelta di un artista che possa unirsi in un duetto per la sfida nella sfida. Chiaramente, le scelte artistiche maturate dai 28 Big, per ciò che concerne la quarta serata di Sanremo 2023, necessitano del beneplacito del direttore artistico e il resto della produzione Rai del Festival.

La gara cover della kermesse, prevista dal 7 all’11 febbraio 2023, così come accaduto in passato contribuisce nella decretazione del vincitore finale di Sanremo 2023 ed é sottoposta ad un sistema di votazione suddiviso in tre parti: il Televoto, con incidenza del 34%, mentre la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio, e la Giuria Demoscopica incidono per il 33% nel cumulo dei voti.

Nel frattempo tra i Big, l’ex Amici 21, LDA, potrebbe aver lanciato un indizio sulla scelta maturata per la gara cover…











