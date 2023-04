Sanremo 2023 – Tra palco e realtà/ Diretta: viaggio inedito con Gianni Morandi

Sanremo 2023 – Tra palco e realtà: Gianni Morandi racconta il Festival

Sul Festival di Sanremo 2023 è calato il sipario da due mesi, ma la curiosità intorno alla kermesse canora che ha portato al trionfo di Marco Mengoni che rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2023 è ancora tantissima. Per soddisfare i tanti telespettatori che hanno ancora fame di conoscere dettagli inediti sul Festival, arriva “Sanremo 2023 – Tra palco e realtà”, un viaggio inedito realizzato da un’idea di Stefano Corsi e Leonardo Lo Frano che conduce i telespettatori dietro le quinte del Teatro Ariston svelando retroscena e aneddoti su tutto ciò che accade dietro le quinte e che il pubblico, in realtà, non ha modo di vedere.

Un viaggio eccezionale che avrà come spirito guida Gianni Morandi che, non solo ha partecipato più volte come cantante in gara, ma conosce da vicino la macchina del Festival avendolo condotto per ben due volte ed essendo stato il co-conduttore di Amadeus proprio nell’edizione 2023, la quarta consecutiva di Amadeus.

Gianni Morandi racconta Sanremo 2023

Gianni Morandi, con il suo sorriso e la sua semplicità, oggi, lunedì 10 aprile, a partire dalle 21.40, conduce i telespettatori di Raiuno in un viaggio imperdibile e dedicato a tutti gli amanti del Festival. L’artista condurrà i telespettatori dietro le quinte del Teatro Ariston, tempio della famosa kermesse musicale, raccontando il grande lavoro di chi costruisce lo spettacolo ed entreranno nelle case e nelle emozioni degli italiani che guardano il Festival dal loro divano soffermandosi soprattutto sull’opinione degli spettatori più piccoli che si sono avvicinati di più alla kermesse negli ultimi anni durante i quali il Festival ha aperto le porte anche gli artisti più amati dai giovani.

Gianni Morandi, poi, condurrà il pubblico anche sul palco dell’Ariston mostrando le prove dello spettacolo e raccontando le emozioni, le ansie e le paure degli artisti prima di salire sul palco. Un viaggio nuovo che punta a mostrare il Festival anche dal punto di vista di tutti coloro che contribuiscono in modo determinante al successo senza mai mostrarsi.

Come vedere in streaming Sanremo 2023 – Tra palco e realtà

L’appuntamento con Sanremo 2023 – Tra palco e realtà è per questa sera, su Raiuno, subito dopo l’appuntamento con I soliti ignoti. Anche il viaggio dedicato al Festival, tuttavia, come per tutti i programmi Rai, può essere tranquillamente seguito anche in streaming.

Come? Semplicemente collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi e che vi consente di guardare lo spettacolo anche in un momento successivo alla messa in onda.











