Sanremo 2023: video e highlights 1a serata/ Ira di Blanco e monologo Chiara Ferragni

Il racconto della prima serata: Roberto Benigni inaugura il Festival di Sanremo 2023

Ogni edizione del Festival di Sanremo è colma di momenti iconici, di aneddoti destinati a restare negli anni; dalle derive trash ai clamorosi colpi di scena, senza dimenticare scene di pura grandezza artistica. Seguendo tale file rouge, la prima serata dell’edizione 2023 della kermesse canora ha già regalato momenti indimenticabili, prontamente tramutati in meme dalla rete e in oggetto di discussione mediatica.

Oltre la competizione, la prima serata del Festival di Sanremo 2023 è stata inaugurata dal grande Roberto Benigni, protagonista con un monologo dedicato all’articolo 21 della Costituzione e di conseguenza sulla libertà di pensiero. Il discorso è stato impreziosito dalla presenza in sala del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La performance è stata salutata con numerosi applausi e anche in rete in molti hanno apprezzato il discorso del cantastorie. L’aneddoto che però renderà storica anche questa edizione del Festival di Sanremo è senza dubbio quello riguardante Blanco, vincitore in carica della competizione canora. Dopo il successo della passata edizione, è tornato sul palco come super-ospite ma quello che è accaduto sul palco dell’Ariston era senza dubbio fuori pronostico.

Prima serata del Festival di Sanremo 2023: Blanco demolitore e Chiara Ferragni mattatrice

Blanco, vincitore dell’edizione 2022 del Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, è stato invitato dal direttore artistico Amadeus come super ospite per la prima puntata. Presentatosi sul palco per esibirsi con il suo nuovo brano, da quanto si apprende avrebbe avuto dei problemi dal punto di vista del ritorno dell’audio. Tanto è bastato per scatenare l’ira funesta del giovane interprete che ha clamorosamente deciso di ovviare all’inconveniente distruggendo la scenografia realizzata con numerosi blocchi floreali. Il palco si è trasformato in pochi secondi in un giardino devastato con gli addetti ai lavori costretti agli straordinari per ripulire il tutto. Spenta la musica, il pubblico ha palesato tutto il suo dissenso con fischi e parole forti, al punto che lo stesso Amadeus ha escluso la possibilità che il giovane potesse tornare sul palco per esibirsi.

Dopo l’evidente imbarazzo provocato dalla furia di Blanco sul palco del Festival di Sanremo, il monologo di Chiara Ferragni può essere giudicato un altro dei momenti iconici visti fino ad ora, vera e propria quiete dopo la tempesta. La giovane influencer si è cimentata in un lungo e profondo monologo dedicato ad una bambina; una trasposizione di sé stessa ai tempi dell’infanzia in una sorta di dialogo commovente e di sprono per le donne e le nuove generazioni. Più volte con la voce rotta dall’emozione, è stata confortata dagli applausi convinti del pubblico; la performance ha certamente diviso ma buona parte del pubblico, sia social che non, hanno apprezzato l’intento di Chiara Ferragni.













