Sanremo 2024, Amadeus dice addio alle classifiche / Il nuovo regolamento del Festival divide: le reazioni

Sanremo 2024, Amadeus apporta una variazione al regolamento del Festival della Canzone

Si avvicina la gara per il titolo della canzone italiana, all’edizione del Festival di Sanremo 2024, il cui regolamento fa già discutere. Nella grande attesa per la kermesse musicale che ha sede al Teatro Ariston della regione Liguria, sotto la direzione artistica e conduzione TV e streaming sulle reti Rai di Amadeus, Sanremo 2024 diventa oggetto di accesa discussione tra gli utenti attivi nel web. Questo, per le anticipazioni del regolamento della gara aperta tra i 30 concorrenti Big previsti. Si tratta delle indiscrezioni che trapelano tra le pagine nel nuovo numero di TV, Sorrisi & canzoni, dove nello specifico si rileva che Amadeus voglia rendere attenzione alla privacy di posizioni più basse rispetto alla Top 5, nell’ordine di gradimento dei Big di Sanremo 2024.

Al Bano escluso dai Big di Sanremo 2024: "Volevo rimettermi in gioco"/ "Sarebbe stato il mio ultimo Festival"

“Si confermano tre le giurie che determineranno le classifiche della competizione -si apprende anzitempo della gara Big di Sanremo 2024-, ma al Televoto e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web si aggiunge una Giuria delle Radio. ..

Durante la prima serata festivaliera le 30 canzoni in gara sono sottoposte ai voti della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e sono rese pubbliche le prime 5 posizioni nella classifica provvisoria di Sanremo 2024.

LDA: "Non ho proposto nessun brano ad Amadeus..."/ La verità del "grande assente" a Sanremo 2024

Nel corso della seconda e della terza serata le 15 canzoni in gara sono invece votate dall’occhio e orecchio mediante il Televoto e dalla Giuria delle Radio.

E alla quarta serata festivaliera di Sanremo 2024, occasione in cui i Big si confrontano nella gara della gara a prova di cover di grandi hit, i 30 Artisti sono votati dalle 3 Giurie: dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, passando per Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.

Cambia il regolamento dell’ordine di arrivo di Sanremo

Nella gara della finalissima, la quinta serata di Sanremo 2024, sono reinterpretate tutte le 30 canzoni in gara Big, poi votate dal pubblico attraverso il Televoto. Tuttavia alla finalissima sono rese note le prime 5 canzoni della nuova classifica generale. E una volta azzerate le prime votazioni da finale si procede a una nuova votazione da parte delle tre giurie (Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio)”, per la sfida finalissima che decreta il vincitore finale del Festival.

Teresa Mannino, chi è la co-conduttrice di Sanremo 2024/ Da Zelig ai teatri fino al Festival di Amadeus

Tuttavia, tra le reaction allo spoiler del regolamento festivaliero, si rileva una grande mole di commenti social di utenti attivi online che chiedono il ritorno delle classifiche sanremesi dalle posizioni dei Big integralmente palesi.

E, intanto, tra i Big Angelina Mango stringe le forze con Holden in un nuovo progetto...











© RIPRODUZIONE RISERVATA