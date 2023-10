Sanremo 2024, anche l’ex Amici Angelina Mango tra i Big?/ Parte il totonomi dei concorrenti: tra i Giovani..

Festival di Sanremo 2024: LDA dice “no” e Angelina Mango é tra i papabili Big, dopo Amici

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2024 e, intanto, ha il via il totonomi dei papabili concorrenti in corsa, con il “no” di LDA e l’ex Amici Angelina Mango quotata tra i possibili Big & Giovani.

Si avvicina la data di scadenza per cui é previsto l’inoltro della candidatura di presentazione dei Giovani tra i potenziali cantanti Big e i loro brani concorrenti del Festival, ossia il 15 ottobre. Candidature che verranno valutate al cospetto della Commissione del Festival facente capo al Direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024, Amadeus. Tra il 6 e il 10 febbraio 2024 il Festival di Sanremo 2024 é chiamato al music-entertainment sul palco del Teatro Ariston con una set-list di 26 proposte Big in tutto, divise in due contest nel contest paralleli e tra loro competitor: il contest Big puro e quello di Sanremo Giovani, originariamente formato da proposte nuove – Giovani propriamente detti- e gli aspiranti tali di Area Sanremo.

Tra i Big allo stato puro, per la quota spoiler di Sanremo 2024, si impongono dei nomi insospettabili e per cui mai si sarebbe potuto pensare ad un possibile ingaggio nel cast della kermesse. Ma dal momento che il Festival si annovera tra i più ambiti trampolini di lancio per i rilasci musicali, in prospettiva del successo nelle dinamiche legate alle vendite nella musica, anche i più “insospettabili” candidati potrebbero confermarsi tra i Big sanremesi. Dopo l’esordio festivaliero al titolo di “Big più giovane” a Sanremo 2023, l’ex Amici 21 LDA si preannuncia “grande assente” a Sanremo 2024, dal momento che lui appallotolerebbe l’idea di una nuova candidatura sanremese nonostante abbia “la canzone giusta” in cantiere nel mezzo di un esperimento da compiersi sul suo fenomeno Pop. Il figlio d’arte di Gigi D’Alessio, per un dato periodo, intenderebbe tenersi a distanza dalle apparizioni in TV, come ad Amici 23 e Sanremo 2024, per studiare l’andamento del fenomeno Pop che rappresenta dopo il traguardo storico raggiunto al debutto in musica al talent show televisivo di Amici 21: resta imbattuto il suo record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi più veloci con un singolo, Quello che fa male, nella storia di Amici di Maria De Filippi. E, intanto, tra i Big di Sanremo 2024 si preannuncia la seconda classificata ad Amici 22 e come LDA figlia d’arte, Angelina Mango. L’astro nascente figlia di Laura Valente e Pino Mango dedica all’amata città di LDA che fa tremare i cuori per il bradisismo al pensiero di un’emergenza terremoto o eruzione, Napoli, il nuovo singolo Che t’o dico a fà. Per la quota ex concorrenti di Amici, poi, potrebbero debuttare come concorrenti in corsa ai circuiti di Sanremo anche altri ex allievi della celebre scuola di Maria De Filippi: Luigi Strangis e Alex Wyse, rispettivamente vincitore e finalista ad Amici 21, potrebbero debuttare al Festival da solo-artist o in duet in quanto candidati tra i papabili Big, mentre Cricca e Aron Cenere tra gli ex Amici 22 si impongono tra i presunti candidati di Sanremo Giovani e aspiranti Big.

Tra gli insospettabili e papabili Big, poi, si impongono Biagio Antonacci, Gianna Nannini e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro in versione solo-artist o in accoppiata con il resto della band. E poi, ancora, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Irama e Fred De Palma. Insomma, il quinto Festival di Sanremo di Amadeus non é ancora cominciato, eppure già regala pillole di cronaca rosa, mentre Amadeus ha in agenda delle scadenze ben precise. Il 15 ottobre scadono i termini per presentare le domande di partecipazione dei Giovani, che propongono due brani ciascuno, uno per la gara dei Giovani, e un altro, in caso conseguimento del podio, per la partecipazione al Festival 2024 all’upgrade di Big. Dei 26 artisti che saliranno sul palco a febbraio come Big, 3 saranno i primi classificati del contest Sanremo Giovani.

I Giovani sono i nuovi Big, a Sanremo 2024…

Con una prima scrematura le proposte di Sanremo Giovani saranno 8, che sommate alle 4 proposte di Area Sanremo, un altro contest aggiuntivo previsto nel regolamento del Festival di Sanremo 2024, diventeranno i 12 concorrenti competitor che si sfideranno alla finale di Sanremo Giovani. Occasione della kermesse sanremese, che per l’upgrade di 3 proposte al titolo di Big della quota finale di Sanremo Giovani, é prevista per il 20 dicembre in prima serata su Rai1. Questo, salvo cambiamenti festivalieri repentini last-minute. I 3 neo-Big si aggiungeranno così ai 23 very Big di Sanremo 2024. Il Festival avrà quindi in lizza per il titolo di Canzone Italiana 26 proposte Big in tutto, che, come da regolamento del Festival – “potranno essere resi noti sin dal giorno 1° dicembre 2023 attraverso comunicazione ai media”.











