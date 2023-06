Sanremo 2024: Andrea Delogu ed Ema Stokholma al fianco di Amadeus/ L’indiscrezione

Festival di Sanremo 2024: Dalla conferma di Amadeus alle indiscrezioni sulle co-conduttrici

L’alta stagione imperversa e mancano ancora diversi mesi prima che arrivi il grande appuntamento con il Festival di Sanremo 2024. Nonostante la distanza temporale, non mancano rumor e indiscrezioni su quella che potrà essere la forma definitiva del format; partendo dai concorrenti fino alle dinamiche della conduzione. Di recente Amadeus ha confermato come la sua posizione sia ben solida, rinnovando per il quinto anno consecutivo la sua presenza sul palco dell’Ariston.

Per il Festival di Sanremo 2024 l’unica certezza sembra essere per ora la conduzione di Amadeus, che oltre ad aver sciolto ogni dubbio sul ruolo ha anche anticipato come la prossima edizione della kermesse sarà per lui l’ultima. Aleggiano ancora i dubbi su quelli che saranno i protagonisti sul palco, in particolare al fianco del conduttore. Come di consueto dovrebbero esserci più volti noti ad accompagnare Amadeus nel corso delle cinque serate della competizione canora; a tal proposito, LaNostraTv ha riportato una clamorosa indiscrezione.

Festival di Sanremo 2024: Andrea Delogu ed Ema Stokholma possibili “spalle” di Amadeus

Per il Festival di Sanremo 2024, Amadeus potrebbe avere al suo fianco due vallette di spicco. A raccontarlo è il portale LaNostraTv che cita come fonte il quotidiano Domani. Nello specifico, una delle possibili spalle del conduttore per la prossima edizione della kermesse potrebbe essere Andrea Delogu. L’attrice ha ampiamente sperimentato il ruolo di conduttrice negli ultimi anni, soprattutto per la Rai. Potrebbe dunque arrivare la “promozione” del Festival di Sanremo per un debuto che sarebbe certamente apprezzato.

Sempre il quotidiano Domani – come riporta LaNostraTv – azzarda la possibilità che la seconda donna al fianco di Amadeus per il Festival di Sanremo 2024 potrebbe essere Ema Stokholma. L’ex concorrente di Ballando con le stelle, come Andrea Delogu, naviga da tempo tra le reti Rai ed è dunque plausibile la sua partecipazione alla kermesse come co-conduttrice. In ogni caso, i tanti mesi che separano gli appassionati dalla prossima edizione del Festival di Sanremo possono regalare ancora tante sorprese. Il toto-nomi è solo agli albori e, come spesso capita, non sono da escludere scelte contro ogni previsione.











