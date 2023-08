Sanremo 2024, Angelina Mango nel cast dei Big?/ Si apre la gara tra ex Amici: lo spoiler sui concorrenti

Sanremo 2024: gli ex Amici dominano il totonomi del cast dei Big

Sale l’attesa per la nuova edizione del Festival della canzone condotto da Amadeus, quella di Sanremo 2024, la cui gara dei Big vedrebbe protagonisti assoluti “ex Amici”, tra cui Angelina Mango. La figlia d’arte dell’ex lead voice dei Matia Bazar Laura Valente e il compianto poeta Pino Mango sarebbe in lizza per il debutto festivaliero, dopo la popolarità raggiunta in Italia, prendendo parte alla gara TV nelle arti canto e ballo, l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22.

Per la quota “figli d’arte“, al debutto festivaliero post-Amici che il figlio di Gigi D’Alessio -LDA – ha segnato a Sanremo 2023, potrebbe infatti seguire la prima partecipazione di Angelina Mango alla gara della canzone, per l’atteso music contest condotto da Amadeus, di Sanremo 2024. Un’ipotesi che si solleva alla luce del totonomi dei nuovi artisti Big di Sanremo, formulato in una previsione stilata dalla fonte online, All music Italy. E tra i papabili concorrenti Big della gara festivaliera in seno alla città dei fiori, é indicata una rosa ricca di talenti sbocciati ai talent show televisivi, tra cui i cantautori uscenti di Amici di Maria De Filippi.

Tra gli altri papabili Big di Sanremo 2024…

Tra gli ex Amici, in particolare, la previsione festivaliera dei possibili Big di Sanremo 2024 indica oltre ad Angelina Mango, Alessandra Amoroso, Sangiovanni, Aka7even, Irama, e poi ancora Emma, Annalisa, Enrico Nigiotti, The Kolors.

Di seguito, invece, la total line-up del possibile contest dei Big di Sanremo 2024:

Tedua

Geolier

Ghali

Matteo Paolillo

Rose Villain

Luchè

Baby Gang

Ernia

Fred De Palma

Baby K

Bresh

Rhove

Matteo Bocelli

Angelina Mango

Alfa

Alessandra Amoroso

Cesare Cremonini

Negramaro

Il Volo

Jalisse

Marcella Bella

Diodato

Mahmood

Pinguini Tattici Nucleari

GIANMARIA

Sangiovanni

Aka 7even

Achille Lauro

Irama

Mr. Rain

La Rappresentante di Lista

Annalisa

Emma

Mara Sattei

Arisa

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Gigi D’Alessio

The Kolors

Per la quota ex Amici, intanto, a nome di LDA e a gran voce nel web, sui social, il fandom si auspica la partecipazione del ‘Justin Bieber italiano’ al Festival, per il secondo anno consecutivo. Questo, nelle ore in cui, intanto, LDA atterra in Portogallo come una rodata popstar di risonanza internazionale, chiamato all’evento della Giornata mondiale della gioventù…













