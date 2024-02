Sanremo 2024, cantanti e canzoni in gara/ Da Ghali ai Ricchi e Poveri, passando per Il Volo, Alfa, Irama…

Chi sono i cantanti e le canzoni in gara a Sanremo 2024? I nomi dei concorrenti e i titoli dei brani di questa edizione

Il palco dell’Ariston si prepara ad accogliere una schiera di talenti eclettici e eterogenei per il Festival di Sanremo 2024. Con un record di trenta cantanti in gara, tra cui tre provenienti da Sanremo Giovani, la quinta edizione diretta da Amadues promette una varietà di generi e stili che accontenteranno i gusti più diversi del pubblico. Tra i big più attesi, spicca il nome di Ghali con “Casa mia”, pronto a conquistare i telespettatori con il suo inconfondibile stile. Alessandra Amoroso, con “Fino a qui”, e Gazzelle, con “Tutto Qui”, porteranno la loro esperienza consolidata nel panorama musicale italiano.

Una sorpresa gradita ai fan di vecchia data c’è il ritorno dei Ricchi e Poveri con “Ma non tutta la vita”, una band che ha scritto pagine importanti della nostra storia musicale. Tra gli altri gareggianti anche Dargen D’Amico con “Onda Alta” e la promettente Angelina Mango con “La noia”. Il giovane talento Geolier proporrà “I p’ me, tu p’ te”, mentre Mahmood, reduce dai successi del passato, si esibirà con “Tuta Gold”. Il trio Il Volo, noto a livello internazionale, presenterà “Capolavoro”, mentre Clara canterà “Diamanti grezzi”.

Cantanti in gara a Sanremo 2024: i ritorni di Renga, Nek e Fiorella Mannoia

Tra le collaborazioni più attese, Francesco Renga e Nek duetteranno con “Pazzo di te”, un brano che i fan attendono con ansia. L’iconica Fiorella Mannoia canterà “Mariposa”, mentre Fred De Palma con “Il cielo non ci vuole”.

In questo scenario musicale ricco e variegato, il Festival di Sanremo 2024 si candida ad essere una delle edizioni più ricche di musica, con un cast che vuole rappresentare al meglio la pluralità della scena musicale italiana, passata, presente e futura. Chi trionferà sul palco dell’Ariston e chi conquisterà il cuore degli spettatori? Per scoprirlo non ci resta che vivere le cinque serate della kermesse…

