Sanremo 2024, caos biglietti? Striscia: “In vendita fino a 700 euro”/ “Sarebbero dei dipendenti Rai”

C’è un caso biglietti al Festival di Sanremo 2024? Secondo il tg satirico Striscia La Notizia, in onda tutte le sere dopo il telegiornale su Canale 5, la risposta sarebbe affermativa. Del caso se ne sta occupando il noto Pinuccio, storico inviato di Striscia per quanto riguarda le vicende Rai e soprattutto Sanremo, che ha scovato un annuncio sui social in cui i biglietti della kermesse musicale sarebbero in vendita fino a 700 euro.

“Ricordiamo che il prezzo originario è di 200 euro”, ci è tenuto a precisare Pinuccio, che poi ha anche mostrato uno scambio di messaggi con una donna, che ha spiegato di avere quel biglietto in quanto suo marito lavora in Rai. In poche parole chi lo ha messo in vendita ha cercato di farci la classica “cresta” anche se non è certo che chi parlasse fosse realmente una dipendente della televisione pubblica. “Non sappiamo se questo profilo Facebook sia vero o meno perché poi è sparito. Ma quando le abbiamo chiesto se il biglietto è nominativo lei ha risposto che il c’è la possibilità di cambiare nome”, ha aggiunto Pinuccio.

SANREMO 2024, CAOS BIGLIETTI? IL SERVIZIO DI STRISCIA E I DUBBI DEL CODACONS

Ma cosa succede? In poche parole i dipendenti Rai avrebbero avuto un accesso prioritario alla vendita dei biglietti per il Festival di Sanremo 2024, senza però alcun vincolo sul loro utilizzo, nel senso che non avrebbero dovuto usarli personalmente. Secondo l’associazione dei consumatori Codacons, sarebbe un sistema ad alto rischio bagarinaggio, di conseguenza la questione approderà in commissione vigilanza Rai per fare chiarezza sulla vicenda.

Pinuccio spera inoltre che in Commissione ci si domanderà anche quanti saranno i dirigenti Rai invitati a Sanremo: “Quanti sono, quanto ci costa questa operazione?”. E ancora: “Proprio loro insieme ai giornalisti – continua Pinuccio – sono arrivati a Sanremo a bordo di un Frecciarossa diretto da Roma. Ma come siamo senza treni dappertutto e questi mettono un treno speciale?”, riferendosi alle immagini dell’inaugurazione della tratta del treno apposito. Qui il link al video di Striscia La Notizia

