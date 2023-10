Sanremo 2024: ex Amici, tra Giovani e Big/ Luigi Strangis in coppia con Alex Wyse e LDA dice ‘no’: lo spoiler

Amici di Maria De Filippi: LDA grande assente, Luigi Strangis e Alex Wyse esordiscono a Sanremo 2024

Fervono i preparativi per il Festival della Canzone, in vista del via a Sanremo 2024, e intanto, a differenza di LDA, gli ex Amici 21 Luigi Strangis e Alex Wyse si preannunciano nella rosa dei concorrenti sanremesi. O almeno questo é stando agli ultimi spoiler tv, relativamente ai due circuiti musicali competitor del Festival, Big e Giovani, per i quali si attenzionano diversi talenti uscenti dal talent show Amici di Maria De Filippi, tra i papabili candidati e concorrenti, Big & Giovani!

Per la quota Amici 21, a quanto pare, il figlio di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA, appallottola l’idea di un ritorno al Festival della Canzone per il secondo anno consecutivo, nell’edizione di Sanremo 2024. Questo, dopo l’esordio al titolo di Big più giovane, a Sanremo 2023. LDA intenderebbe intraprendere l’esperimento di tenersi lontano dalla TV, per monitorare l’evoluzione del suo fenomeno POP in una nuova strategia di marketing: é il momento del “no” alle ospitate e presenze promozionali televisive, quindi, per il figlio d’arte, che in un’intervista concessa a imusicfun si anticiperebbe, così , tra i “grandi assenti” tra le special guest più richieste dall’occhio pubblico, ad Amici 23 in corso e al Festival di Sanremo 2024 all’orizzonte!

Anche due ex Amici 22, in lizza per un posto a Sanremo 2024!

D’altro canto, invece, il vincitore e il finalista competitor di Amici 21, Luigi Strangis e Alex Wyse, si candiderebbero per un esordio al Festival, all’edizione di Sanremo 2024. “Due ex allievi di Amici, Luigi e Alex, potrebbero partecipare al prossimo Festival di Sanremo 2024! -é tra le righe, lo spoiler via social che lancia il blogger Amedeo Venza-. I due talenti di Amici sono pronti a candidarsi! Chissà se il direttore artistico (Amadeus) promuoverà i loro brani?”.

E a prima firma di Il sussidiario.net, relativamente all’indiscrezione, si profila il possibile esordio festivaliero di Luigi e Alex in due ipotesi: la prima vedrebbe Luigi e Alex rivali competitor all’esordio al Teatro Ariston tra i Big e la seconda invece vedrebbe gli ex Amici 21 stringere le forze in un duetto sanremese Big, sfruttando la grande assenza del vincitore mancato di Amici 21 e Big più giovane di Sanremo 2023, LDA.

Ma per la quota papabili concorrenti ex Amici ingaggiati a Sanremo 2024, non é tutto. Perché come ripreso, inoltre, da IMusicFun, due ex allievi della scorsa nonché 22esima edizione del talent, di Amici 22, potrebbero partecipare a Sanremo Giovani 2024 . Si tratta dei cantautori dalla chioma lunga, Giovanni Cricca e Aaron Cenere. Un’altra indiscrezione, quella sui papabili Giovani da prendersi con le pinze così come quella lanciata sul contest dei Big, in vista di Sanremo 2024.











