Sanremo 2024: Geolier é il vincitore annunciato, secondo LDA / La risposta alla polemica sul Big di Napoli

Sanremo 2024, LDA elogia Geolier: arriva il consenso social!

Napoli é il fenomeno pop nel mondo del momento e trova la sua punta di diamante in Geolier, al di là della polemica che coinvolge il talento di Secondigliano, riconosciuto da LDA. Quest’ultimo, il “Justin Bieber italiano” con il sogno di portare l’Rnb in Italia e figlio dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, registra un elogio social che anticipa Geolier vincitore a mani basse di Sanremo 2024, con la bop in corsa alla gara dei 30 Big per il titolo di “Canzone italiana”: “I’ p’ me, tu p’ te”. Un brano esplosivo -a detta dei più tra gli utenti, italiani e stranieri, attivi sul canale YouTube della Rai, finito nel pre-Festival al centro di una polemica mossa dai critici più o meno conosciuti o sconosciuti, di Napoli e non solo, secondo cui l’opera non meriterebbe l’ammissione al Festival perché si presenterete in una sedicente forma scorretta nella lingua napoletana originale. “I’ p’ me, tu p’ te”, può dirsi scritta in uno slang della lingua napoletana che ha radici di Secondigliano , la terra dove cresce il secondino per antonomasia, il napoletano che ce l’ha fatta oltre il limes del quartiere e i pregiudizi, Geolier. Lui, al secolo Emanuele Palumbo, é l’artista ai vertici nelle classifiche FIMI/GFK di vendite musicali di album e singoli di fine anno, in particolare é il numero uno della classifica album di fine anno 2023 per gli incassi di “Il coraggio dei bambini.

Sanremo 2024: Geolier duetta con Gigi D'Alessio nella gara cover?/ L'indizio che non sfugge

Geolier, dal francese “secondino”, non é solo il nome della guardia carceraria ma é anche l’appellativo all’abitante di Secondigliano, ora inoltre la scommessa di LDA. Una doppia accezione al significato del termine che fa di Geolier le due facce della stessa medaglia di Napoli, la città bella e dannata, con i luoghi comuni che aleggiano su di essa come il male da abbattere. E il concittadino e fenomeno pop uscente di Amici 21, record storico per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo nella storia del talent show Amici di Maria De Filippi, LDA, non può che stringersi a Geolier in un abbraccio social di orgoglio nel sentiment di appartenenza a Napoli.

Aka7even: web in tilt per il nuovo singolo, "Non dimenticare"/ La reazione dell'ex Amici, LDA

Luca D’Alessio in arte LDA, riattivatosi via Instagram stories nelle ore della notte sanremese che seguono la prima esibizione di Geolier festivaliera , condivide con i fan uno scatto del secondino, aggiungendo sul capo del concittadino una emoticon a forma di corona.

Il pronostico di LDA su Geolier vincitore a Sanremo 2024

É il pronostico social di LDA che anticipa Geolier vincitore a mani basse di Sanremo 2024, a dispetto della polemica corrente che attenziona la promozione all’upgrade di Big del secondino come un affronto alla meritocrazia e alle origini della lingua di Napoli. I fan rivendicano lo slang secondino della lingua partenopea, che si preannuncia una Bop tra le hit di Sanremo in divenire, una middle-up tempo pop contaminata dalla fusione tra il neomelodico e il rap, che, complice una esplosiva performance d’esordio festivaliera -da audience maximum impact- potrebbe sorprendere ancora con Geolier icona del fenomeno di Napoli nel mondo in rappresentanza dell’Italia all’Eurofestival. L’atteso evento Eurovision Song Contest. La possibile vittoria festivaliera e la conseguente promozione di Geolier e la bop “I’ p’ me, tu p’ te” all’Eurofestival sono la grande richiesta dei fruitori di musica che da ogni parte del mondo, oltre LDA, si dicono online eccitati in reazione al debutto sanremese di “I’ p’ me, tu p’ te”.

LDA: conduttore di un nuovo talent-show, dopo Amici?/ "Non potete mancare!"

“Forza Geolier”, scrive qualche utente attivo sotto il video del canale YouTube Rai della prima performance a Sanremo di Geolier, a cui fanno eco gli elogi di altri fan nel resto del mondo-, “A banger literally”.

👑🎶💙#Napoli regna sovrana e indiscussa e trova la sua punta di diamante in #Geolier, a dispetto della polemica razzista sul Big "secondino" promosso a #Sanremo2024. E #LDA, fenomeno record di #Amici, ci anticipa che il Bro ha la BOP del Festival, #Ipmetupte! 💥(Fonte: IG) pic.twitter.com/Q2CVQHMUYu — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) February 7, 2024

MANCO LO STAVO RICONOSCENDO GEOLIER PER QUANTO È ELEGANTE MA POI CHE BOPPONE CI HA SERVITO E JA#Sanremo2024 #sanremo24 pic.twitter.com/EngwTsSuis — ☕️ fe¹¹¹ è esaurita (💐) (@soansiosaa) February 6, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA